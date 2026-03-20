传政府有意整合公营学校资源 李家驹促保留「推广阅读津贴」专款｜专访

教育局鼓励「阅读中学习」，但学界盛传政府为削减公营学校资源，有意把中小学「推广阅读津贴」与其他津贴整合。身兼出版总会会长的立法会议员李家驹接受本报专访，认为学校在推动阅读资源不足，校园阅读气氛有待提升，倘当局「开刀」亦与国家颁布实施《全民阅读促进条例》，保障公民阅读权利的国策矛盾，将争取保留津贴专款专用。

公共财政紧绌，有消息指教育局有意把2018/19学年起推出，属专款专用的「推广阅读津贴」，与「家庭与学校合作活动计划资助」整合为单项津贴，措施虽增加财政弹性，但意味学校推广阅读的资源被分薄。出版总会会长、立法会选举委员会界别议员李家驹在专访指，学校在阅读方面的资源投放不足，阅读津贴应该保留专款专用，「即使在财赤下，我们推动数字教育、国安及国民教育，都是维持专项津贴。先不论资源多寡与否，最紧要是重视程度如何，如果重视的话，我觉得未必不可以维持专款专用」。

倡订「全民阅读促进策略」

李家驹续称，国务院颁布的《全民阅读促进条例》上月正式实施，通过立法方式保障国民阅读权利，规定政府机关、企业、学校有责任落实措施推动全民阅读，「香港作为国家一部分，既然要主动对接国家发展策略，我们要充分注意，特别是我们都觉得阅读风气不振，更加需要配合」。

他指本港未必需要跟随国家立法，但必须关注与思考在本地层面如何加强推动全民阅读，使阅读成为市民可以享受的权利。在配合国家策略的前提下，他认为「推广阅读津贴」不应该被削减与整合，「国家都已经立法，更加重视阅读了，我们希望你（港府）贯彻落实，无理由资源上不再针对性去做，似乎是倒返转头」。

冀「阅读日」活动延续整年

立法会下周将辩论李家驹提出的议员议案，建议政府制订「全民阅读促进策略」，并促请增拨资源，支援中小学优化图书馆。李家驹坦言，本港学校的阅读气氛有待提升，「要释放空间，让学生把阅读作为学习途径」。他留意到个别学校用心推动阅读，举办作者分享会与读书会，营造氛围「点拨」学生爱上阅读，「看书其实无门槛，大家抽15分钟看书有多难？」

政府今年起把「香港全民阅读日」扩展至「全民阅读活动周」。当年牵头推动及争取「全民阅读日」的李家驹，强调推广阅读「不会做一两件事就得」，需要持续进行与针对性规划，建议把4月「全民阅读活动」视为年度启动，一直延续至7月的香港书展，其后再配合全年不同节庆、地区书节、市集、讲座等活动，一波接一波带动全城阅读风气，「其实香港很多人在推动阅读，但不够聚焦，缺乏主题化与规模化，宣传亦不足够」。

记者 梁子健

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