DSE物理科2026｜扫除思维误区 培育精准运算力 紧记24个温习及应试贴士

2026年中学文凭试（DSE）生物科，将于4月22日开考。为帮助考生考好DSE，《星岛教育》与香港津贴中学议会合作，邀请前线教师撰文讲解温习技巧。今日由香港中文大学校友会联会陈震夏中学物理科主任叶创权，讲解物理科的温习技巧。

DSE物理科2026｜最具挑战性学科之一

今日由香港中文大学校友会联会陈震夏中学物理科主任叶创权，讲解物理科的温习技巧。（图片由受访者提供）

物理科常被视为DSE中最具挑战性的学科之一。科目设两份卷。试卷一由甲、乙两部组成，甲部是多项选择题，占全科分数21%；乙部由短题目、结构式题目和论述题组成，占全科分数39%。考生须回答试卷一的全部试题。试卷二的多项选择题及结构式题目，涵盖课程内４个选修课题，各选修课题的试题占全科分数10%。考生须从４个选修课题中，选答其中2个选修课题的试题。



叶创权认为，修读物理的考生，不仅要透彻理解抽象的概念，更须具备严密的逻辑推论与精准的运算能力。「然而，物理并非天才的专利，只要掌握正确的策略、扫除思维误区，并熟练应对各类题型，每位考生都能在考场上发挥应有水准，甚至突破自我。」以下是他综合多年教学经验，为各位同学总结的8大精要温习策略：

DSE物理科2026｜8个温习策略

核心为本：彻底摆脱「死记硬背」 图像思维：化抽象为具体 历届试题：精准对焦考评模式 实验专攻：原理、步骤与误差 严谨计算：细节决定成败 逻辑论述：层次分明，对焦核心 错误档案：将弱点转化为强项 心理调适与时间管理

DSE物理科2026｜核心为本：彻底摆脱「死记硬背」

物理学的精髓在于理解自然规律的本质，单靠背诵公式绝不足以应付多变的DSE 题目。

深挖定义：必须精确掌握物理量的定义（如：力不是简单的「推拉」，而是改变物体运动状态或形状的作用）、单位及标量／向量特性。 洞悉公式：了解公式的推导过程与适用前提（例如：匀加速运动方程 v = u + at 仅适用于加速度恒定的情况），切忌盲目代入。 知识网络化：物理课题环环相扣，温习时应将力学、热学、电磁学等单元连系起来，建立整体的知识架构。

DSE物理科2026｜图像思维：化抽象为具体

图像不仅是题目的一部分，更是解题的思考导航。

必绘力图：处理力学题时，首要步骤必是画出「隔离体图」(Free Body Diagram)，确保无遗漏任何作用力。 建立空间感：在电磁学中，多练习绘画场线与等效电路；在波动与光学中，务必准确绘制光线图。 笔耕不断：绘图时请务必使用铅笔，以便发现错误时能迅速修正，保持卷面整洁。

DSE物理科2026｜历届试题：精准对焦考评模式

Past Paper是最权威的复习导师。

近５至８年为重点：优先完成近年的试题，以掌握最新的出题趋势与常见陷阱。 拆解题型要求：分辨选择题、短答题、论述题及实验题的考核侧重点。 钻研评分准则：细阅考评局提供的评分准则（Marking Scheme)，学习关键词 (Keywords) 的运用，了解哪些步骤是得分关键。

DSE物理科2026｜实验专攻：原理、步骤与误差

实验题考核的是科学探究的精神，而非死板的步骤背诵。

熟悉仪器与精度：掌握基本仪器的读数方法，并留意其不确定度与有效数字。 厘清变数关系：准确区分自变数、应变数与控制变数。 误差分析能力：学习分辨系统误差与随机误差，并提出针对性的改善建议（如：以光电闸取代秒表以减少人为反应时间误差）。

DSE物理科2026｜严谨计算：细节决定成败

计算题占分极重，细微的疏忽往往导致失分。

规范化步骤：列出已知量并转换为SI单位（如cm转m）。 公式先行：养成先写公式再代数值的习惯，这不仅有助于厘清思路，也能在结果出错时争取步骤分。 精准表达：答案必须附上正确单位。除非题目另有要求，否则一般以3位有效数字为最终答案准则。

DSE物理科2026｜逻辑论述：层次分明，对焦核心

解读关键字：认清「解释」、「推论」、「比较」等指令词的不同要求。 构建因果链：避免跳跃式描述。应运用逻辑连词（如：因为…根据定律…所以…），确保推导严谨。 图文并茂：适时辅以简单的电路图或受力图，能让评卷员瞬间掌握你的逻辑路径。

DSE物理科2026｜错误档案：将弱点转化为强项

重复犯错是夺得佳绩的最大障碍。

建立「错题本」：记录每次犯错的原因（如：概念混淆、单位漏写、审题不清）。 归纳陷阱：整理出自己的常犯错误清单，例如「忘记考虑大气压力」或「Kelvin 与 Celsius 转换错误」。 定期重温：每周重温错题，遮盖答案重新作答，确保真正克服盲点。

DSE物理科2026｜心理调适与时间管理

应试策略：卷一先做有把握的题目，遇到卡关时先标记并跳过，确保拿稳基本分。 选修单元：集中精力钻研自己最有信心的两个单元，追求深度重于广度。 考前「轻温习」： 考前最后阶段应回归基本定义与实验图表，保持清醒的头脑而非钻研偏题。

最后，叶创权总结，「物理科的成功，不在于天分的高低，而在于方法是否科学、执行是否有毅力。」若果考生概念通透、操练得法、答题有术，自然能在试场上从容应对。距离文凭试尚有宝贵的时间，与其焦虑，不如从今天起，以策略导向取代盲目操练，稳步迈向卓越。

香港中文大学校友会联会陈震夏中学（资料图片）

物理科评核模式

组成部分 比重 时间 公开考试 卷一试题涵盖必修部分 60% 2小时30分钟 公开考试 试卷二试题涵盖选修部分 20% 1小时 校本评核 20%

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