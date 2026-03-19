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圣若瑟书院办科学论坛 邀诺贝尔化学奖得主与学生对谈

教育新闻
更新时间：16:41 2026-03-19 HKT
发布时间：16:41 2026-03-19 HKT

圣若瑟书院联同裘槎基金会主办的「与诺贝尔奖得主温格雷爵士对话：创造现代治疗蓝图之旅」于昨天（3月18日）举行。活动邀请了2018年诺贝尔化学奖得主温格雷爵士(Sir Gregory P. Winter)到校，与该校学生、学术界人士及全港多间本地及国际学校逾400名师生交流。香港中文大学校长兼圣若瑟书院校友卢煜明亦有出席。

探讨科研背后及AI未来角色 

活动由圣若瑟书院校长郭廸民致辞，讲述STEAM教育如何孕育学生科学思维发展及素养。随后，温格雷爵士从童年回顾他荣获诺贝尔奖的人生，更剖析他在蛋白质工程领域的见解。他强调，科学探索源于对未知的渴望与坚持，并鼓舞学生勇敢追寻创科梦想。

在论坛环节，就由卢煜明与温格雷爵士对谈，与师生分享科研及医学背后的故事。论坛讨论议题涵盖科学研究，包括探索科研、如何找出真相或研究方法等。另外，论坛亦探讨科研商业化背后涉及的道德议题，以至人工智能（AI）在未来科学界的角色等。两人其后亦循循善诱地提醒在座学子，在人生与科研道路上，须诚实正直、具同理心、保持乐观正面、多阅读及勇于实验尤为重要。

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