升级并校 | 鲜鱼行学校再临停办危机 「校长爸爸」梁纪昌心痛 吁用善款办私小一

大角咀的鲜鱼行学校第三度面对停办危机。人称「校长爸爸」的前任校长梁纪昌受访时直言，对学校获派0班的消息感到心痛，「现在我退休11年后第三度被杀，怎不可惜呢！」他认为香港仍需要「办得好而又特别照顾弱势家庭的学校」，并透露自己退休时留下大笔善款，如校方有决心，可利用善款办私营小一。

称香港仍需要照顾弱势的学校

现时身处内地的梁纪昌以文字回复本报查询，直言接获鲜鱼行学校获派0班的消息感到心痛，尤其自己任内曾经成功挽救濒临被杀的学校，「此后把学校打造成为基层学生服务、爱护学生、全面照顾学生的爱心学校，全港知名，并收到社会各界人士的支持，包括经济和服务，成为教育界的传奇」，「现在我退休11年后第三度被杀，怎不可惜呢！」

他认同出生率持续下降，无可避免要缩减部分校舍，但认为本港仍有很多活在贫穷线的家庭，「他们是需要一些办得好而又特别照顾弱势家庭的学校，为何不能保留此类学校呢？」

梁纪昌指，仍有与个别老师联系，对鲜鱼行学校发展略知一二，有需要时自己乐于提出意见。他又透露，退休时留下逾千万元善款，多年未有运用，「若有决心，可用这笔善款办私营小一，以战养战，继续筹款，希望明年收足人数开班，此是其中一项办法。」

梁纪昌回应全文

「傍晚在旅途中收到这消息，觉得很心痛；我在任内两度护校，成功挽救濒临被杀的学校，此后把学校打造成为基层学生服务，爱护学生、全面照顾学生的爱心学校，全港知名，并收到社会各界人士的支持，包括经济和服务，成为教育界的传奇，故事曾搬上舞台---《冰鲜校园》，和拍摄长达三年的纪录片《子非鱼》，连海外华人也熟知鲜鱼行学校。现在我退休11年后第三度被杀，怎不可惜呢！

虽知出生率下跌无可避免要缩减一些校舍，但香港仍有很多活在贫穷线的家庭，他们是需要一些办得好而又特别照顾弱势家庭的学校，为何不能保留此类学校呢？

我退休时曾说过3年内不会入校董会，以便意接任人大展拳脚，3年后若有需要，我乐意入校董会继续服务，可惜3年后校董会没有再联络我，甚至毕业礼也没有邀请，我也心灰意冷，可能不再需要我吧！

但我仍有保持与旧老师联系，对学校发展也略知一、二，若有需要我是乐于提出意见的。

其实我退休时留下千多万善款，多年没有运用，若有决心，可用这笔善款办私营小一，以战养战，继续筹款，希望明年收足人数开班，此是其中一项办法。」

本报记者

延伸阅读︰

升级并校 | 15小学获派0班 鲜鱼行校长︰团队士气受影响 家长学生纷表可惜

升级并校︱蔡若莲：15间官津小学收生不足16人 将获派0班 (附学校名单)