DSE生物科2026｜贴地温习法 告别死背书！即睇8大考试必杀技

2026年中学文凭试（DSE）生物科，将于4月20日开考。为帮助考生考好DSE，《星岛教育》与香港津贴中学议会合作，邀请前线教师撰文讲解温习技巧。今日由皇仁旧生会中学副校长兼生物科老师魏碧莲，讲解生物科的温习技巧。

最多学校考生报考的选修科

由皇仁旧生会中学副校长兼生物科老师魏碧莲，讲解生物科的温习技巧。（图片由受访者提供）

今年共有14,698位学生考生报考生物科，是最多学校考生报考的选修科。生物科共两卷，试卷一由甲、乙两部组成，甲部是多项选择题，占全科分数18%；乙部由短题目、结构式题目和论述题组成，占全科分数42%。考生须回答试卷一的全部试题。试卷二的试题属结构式，涵盖课程内四个选修课题。考生须从四个选修课题中选答其中两个选修课题的试题。试卷二占全科分数20%。

魏碧莲认为，面对厚厚的生物科教科书，很多同学都会感到压力山大，甚至觉得「温极都唔入脑」。「其实，DSE生物科从来都不是一个纯考验记忆力的科目，考评局近年越来越着重考生的跨课题整合、逻辑推论以及将知识应用于陌生情境的能力。」她强调，如果只懂「死背书」，在考场上很容易会跌入各种失分陷阱。

想在DSE生物科脱颖而出、建立满满的自信？魏碧莲为各位考生综合过往多年考评局报告的精华，整理出 8个温习与实战策略，助大家避开常犯错误，发挥真正实力！

DSE生物科2026｜8大温习及应试必杀技

A. 抛开「斩件式」温习，建构跨课题 Mind Map

B. 破解题目「指令词」，切忌混淆 Describe 及 Explain

C. 图表题拒绝「凭空想像」，严守「精准引用」法则

D. 专有名词一字不能少，戒除含糊不清的「街坊用语」

E. 实验题代入「科学家」视角，抓紧变数与对照组

F. 11分论述题（Essay）抢分法：要段落分明

G. 贴地温习法：将生物学知识代入日常时事

H. 考场生存法则：严守时间限制，策略性「留前斗后」

DSE生物科2026｜抛开「斩件式」温习，建构跨课题 Mind Map

多年来考评局报告都指出，考生面对跨课题（Cross-topic）题目时往往表现最弱。很多同学习惯逐课温习，但考试偏偏喜欢将「光合作用」与「生态系」结合，或者把「遗传学」连系到「进化与疾病」。因此，考生温习时切忌将知识点孤立，强烈建议大家亲手画概念图（Mind Map），将人体各个系统（如循环、呼吸、神经系统）串联起来。当能够一眼看出不同课题之间的因果关系，面对陌生的综合应用题自然能迎刃而解。

DSE生物科2026｜破解题目「指令词」，切忌混淆 Describe 及 Explain

这是一个极多考生中伏的致命伤！答题前必须圈出题目的「指令词」（Command words）。答非所问，写再多也是0分。另外，题目要求描述 A 对 B 的效应时，不应含糊地只答「A对B有影响」或是「A的出现改变了B」，必须精准指出是正面还是负面影响。

指令词 答题要求 具体例子 描述 (Describe) 写出图表上观察到的现象或趋势。 随温度上升，酶的活性增加至顶峰后下降。 解释 (Explain) 必须写出背后的生物学原理。 高温导致酶的活性部位变形 (Denatured)。

DSE生物科2026｜图表题拒绝「凭空想像」，严守「精准引用」法则

数据分析题是抢分关键。很多考生在分析折线图时，流于用「街坊用语」如「大了」、「少了」来形容，甚至完全不提图表的数据。正确的拆题技巧是：先看清 X 轴和 Y 轴代表甚么；当题目明言「参考图表」，你必须精确抽出具体数字并附上单位作为证据去支持论点。记住，相关性不等于因果关系，逻辑要严密。以下为考生常犯的3个例子︰

考生常犯错误例子

折线图显示「抗生素 X 使用量」与「抗药性细菌百分比」同时上升。 考生的致命直觉（错判因果）

「抗生素的使用导致 (Cause) 细菌发生基因突变，产生抗药性。」错！基因突变是随机发生的。 正确的生物学机制

两者相关的原因是「自然选择 (Natural Selection)」。抗生素只提供选择压力 (Selection pressure)。本身因随机突变而带有抗药基因的细菌生存优势较高，并能繁殖传给下一代。因此，是抗生素「筛选」了抗药细菌，而非「制造」了突变。

DSE生物科2026｜专有名词一字不能少，戒除含糊不清的「街坊用语」

生物科是一门科学，考评局对专有名词（Biological terms）的准确度要求极高。写错字、串错字，或者用日常用语代替科学名词，都不能取分。例如：用「营养」代替「葡萄糖」、用「传递讯息」代替「产生神经脉冲」。

建议考生预备一本「错字簿」，用来专门记下自己常混淆的字眼（如「减数分裂 vs 有丝分裂」、「抗原 vs 抗体」、「高渗 vs 低渗」），确保答题时字字珠玑。

DSE生物科2026｜实验题代入「科学家」视角，抓紧变数与对照组

近年，考卷经常出现未见过的实验情境。若果遇到这类题目，考生不要慌，请立刻启动「科学家模式」。任何实验都离不开3大变项：自变项 IDV（你改变的）、因变项 DV（你量度的）和控制变项 CV（保持不变的）。

因此，答题时，不仅要指出控制了甚么变数，更要解释「为甚么要这样做」（例如：确保实验结果仅由自变项引起，保证公平测试）。同时，熟记设立「对照实验」（Control setup）的目的，并分清楚准确度及可信度之别。

DSE生物科2026｜11分论述题（Essay）抢分法：要段落分明

卷一乙部的论述题往往令考生却步。这题包含8分内容分及3分有效传意分。若想拿足传意分，一定要按题目要求有条理地分段（例如正反两面、结构与功能的对比），并善用连接词如「相反」、「两者皆……」、「因此」。清晰的段落布局，能让阅卷员秒懂考生的逻辑，分数自然手到拿来。

DSE生物科2026｜贴地温习法：将生物学知识代入日常时事

生物学与生活息息相关。DSE极喜欢以热门时事或生活情境出题（例如传染病的疫苗机制、极端天气对植物生长的影响、甚至是某种新兴健康饮食法的科学根据）。考生在冲刺阶段，不妨多留意身边的事物及科学新闻，尝试用课本学过的「免疫反应」、「新陈代谢」或「基因突变」去解释，大大提升应用能力。

DSE生物科2026｜考场生存法则：严守时间限制，策略性「留前斗后」

知识再好，做不完卷也是徒然。因此，临场的时间分配极其重要！在卷一甲部 （MC）方面， 严格控制在每题1分钟内完成，遇到不懂的先圈起来跳过。另外，在卷一乙部（长题目）方面， 论述题需要时间构思框架，建议采用「留前斗后」策略——确保自己预留至少15至20分钟处理最后的论述题（Essay）。考生千万不要在初段的2分题目上纠缠太久，懂取舍才是高分关键。

最后，魏碧莲认为，备战 DSE 是一场马拉松，生物科虽然内容繁多，但只要掌握规律，灵活运用上述 8 个策略，定能把书本知识转化为考场上的得分武器。「趁距离开考还有一点时间，好好调整温习步伐，针对自己的弱点多做 Past Paper 实战操练吧！」

皇仁旧生会中学校舍（资料图片）

DSE生物科评核模式

卷别 比重 考试时间 公开考试 卷一涵盖课程必修部分 60% 2小时30分钟 公开考试 卷二涵盖课程选修部分 20% 1小时 校本评核 20%

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