岭大「岭南T-Plus」拟新学年启用 证申提高地积比待城规会决定

多间大学近年推行不同发展计划，岭南大学校长秦泗钊今日在传媒春茗上透露多项发展计划，包括在距离主校园约15分钟路程购置新物业「岭南T-Plus」，预计2026/27学年起启用，屯门主校园亦会进行多项工程。对于有指大学有意申请将校园可建楼面面积的地积比提高至4倍，有大学高层坦言仍待城规会等决定。

将推「丁肇中精英班」吸顶尖人才

对于北都大学城的发展，秦泗钊建议政府让岭大「开头」，又指出香港教育的优势在于国际化、各大专院校能发展不同特色，不应「每间都做科技大学」。另外，大学将于2026/27学年正式推出以诺贝尔物理学奖得主丁肇中命名的「丁肇中精英班」，将从获得全额入学奖学金的优秀本科生中甄选顶尖人才，提供全方位的学习机会及支援。

有报道指岭大有意申请将校园可建楼面面积的地积比提高至4倍，岭大校长特别顾问（公共事务）暨传讯及公共事务处处长刘智鹏坦言目前正在「走程序」，最快年底才知道情况，惟未闻增加地积比的具体数字，未来发展须待获悉发展参数才知道。

刘智鹏续称，有关报道提到大学有意拆卸泳池的计划是「最少十年前」的想法，但碍于当时大学财政状况而未有实行。副校长（行政）陈志民亦表示大学划规是在多年前进行，大学亦一直在发展，因此地积比较低，已向城规会提出相关申请，并正寻找适合物业供大学使用。

近期「龙虾」等人工智能（AI）成为热话，秦泗钊笑言从未见过热潮冒起这样快的东西，又指现在相关平台数量多，学生个人多接触「多玩」没问题，但如要严肃使用就需要考虑安全性问题，重申大学有为学生提供不同AI工具，让学生自行摸索使用合适平台。

记者欧文瀚

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