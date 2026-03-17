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教育局更新资助小学未来路向优化方案 「叩门位」安排延长三个学年

教育新闻
更新时间：15:47 2026-03-17 HKT
发布时间：15:47 2026-03-17 HKT

就小一人数持续减少，教育局更新资助小学未来路向优化方案。其中在小学合并方案方面，如该校在合并后首3个学年内，首次于小一派位中，其获派新生人数少于16人，不获批开办资助小一班级，可获豁免申请方案一次，并可无条件参加下年度的小一派位。

收生不足16人 可获豁免申请方案一次

教育局更新资助小学未来路向优化方案。资料图片
教育局更新资助小学未来路向优化方案。资料图片

如该校在过渡期内或之后，未能在小一派位中获批开办资助的小一班级，该校只可选择申请方案，包括转为私营方案或停办。如该校不选择任何方案，或所选择的方案不获批准，教育局会于该年起计的第三个学年时，停止向该校发放资助，而该校亦将结束营办。

另外，由2023/24学年开始，教育局于公营学校小一级实行减少每班使用「叩门位」的试行安排。对于每班 25 人的小学，平均每班的「叩门位」由 2 个变为1 个；而每班30人的小学，则由3个变为2个。教育局经仔细审视最新情况后，此试行安排会延长三个学年至2028/29 学年。

延伸阅读：

缩班杀校︱蔡若莲：15间官津小学收生不足16人 将获派0班

缩班杀校︱教局公布「点人头」结果 公营中学减6班中一 长洲官中面临「杀校」
 

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