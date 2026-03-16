海岛教育涉嫌「讲大话」 副总裁持续力销「海岛1号」宿舍 | 独家

本报日前独家报道，约道14号的前幼稚园校舍疑被机构租用为「全托型学生宿舍」。涉事的「海岛教育」负责人否认开办宿舍，更声称有员工与「网红」擅自发布开办宿舍的帖文与短片，已解雇涉事员工及要求网上平台下架。记者跟进调查发现，「海岛教育」在内地一直力销「海岛1号」宿舍，副总裁杨蕙溪两度拍片推介，上月有短片显示她形容「海岛1号」是「中学式管理、大学式氛围、家庭式关怀」的宿舍，与创始人蔡赞扬日前说法大相迳庭。

副总裁「蕙姐」拍片推销 「开年」片段直认是「宿舍」

本报发现，「海岛教育」副总裁杨蕙溪在内地平台开办名为「蕙姐话你知」的频道，多次力销「海岛1号」。上月25日（年初九）上载一段「海岛教育」粤港澳大湾区服务中心「开年」的短片，片中杨蕙溪向员工派利是之余，亦接待访客，显示她透过电子简报介绍「海岛1号」，直指该处是「宿舍」，形容是「海岛集团在香港匠心打造的集住宿和成长于一体的综合体」、以「中学式管理、大学式氛围、家庭式关怀」为理念，融「体育、音乐、休闲社交」空间于一体，是「香港独一无二的青年住宿空间」。

杨蕙溪去年7月11日亦上载「香港留学生住宿选哪里最方便」为题的短片，建议来港内地生按大学座落位置，选择住宿地点，片尾却话锋一转，「如果你还没有选择到合适的住宿，不妨了解一下『海岛1号』宿舍」，形容该处是「别墅型公寓、安全感满满、还可以跟成龙大哥做邻居」，与浸会大学及城市大学步程分别只需3及5分钟。

杨蕙溪（右）多次拍片介绍「海岛1号」宿舍，与创始人蔡赞扬（中）说法大相迳庭。 网上图片

「海岛」第二号人物 与蔡赞扬说法大相迳庭

杨蕙溪的简报内容，与内地网站介绍「海岛1号」内容相同，但「海岛教育」创始人蔡赞扬日前却向本报辩称是「未经公司同意的错误讯息」，更称宿舍计划早年已经告吹；蔡赞扬亦声称解雇了擅自上载宿舍宣传片的前员工，但记者发现杨蕙溪迄今仍任职「海岛教育」副总裁，日前更拍片代表「海岛教育」向业务伙伴颁发奖项及感谢状，而她在粤港澳大湾区服务中心展示的「核心团队风采」排名第二，仅次于蔡赞扬。



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