第51届日内瓦国际发明展 本港多间院校获奖数创新高

本港多间大学在日内瓦国际发明展表现突出，其中科技大学参展团队成功夺得62个奖项，获奖数量打破该校历年纪录，并为参赛本港院校中最多；香港大学及岭南大学亦分别获得46及13个奖项，各自刷新参展以来的新高。

科大港大岭大获奖数破纪录

第51届日内瓦国际发明展共吸引逾千项来自全球约40个国家及地区的发明项目参展，多间参展的香港大专院校录得佳绩。

科大表示，今届参展团队由港科大及科大（广州）共同组成，分别有36支和26支队伍，合共赢得13个评审团嘉许金奖、19个金奖、21个银奖及9个铜奖，除获奖数目刷新该校历届纪录，获奖总数亦是本地高等院校中最高。获得评审团嘉许金奖的项目，包括「新兴艺术家通用 AI 创作、艺术 ID 注册、认证及变现的一站式平台」、「新一代抗蛇毒血清自动注射器」、「多模态情绪智能系统」等。

科大副校长（研究及发展）郑光廷指今次参展见证港科大与科大（广州）团队在国际舞台上大放异彩，令人倍感鼓舞，「这份佳绩不仅彰显了科大致力前沿科技研究的雄厚实力与国际影响力，更充分体现『双校一体、优势互补』策略所带来的强大协同效应。」

由港大多个学院及5间InnoHK创新香港研发实验室组成的团队，展出了45项科研项目，共获得46个奖项，包括一项特别大奖、9项评判特别嘉许金奖、13项金奖、19项银奖及4项铜奖，创港大参展以来的最佳成绩。其中获得特别大奖「Prize of the Chinese Delegation」及评判特别嘉许金奖的「鼻脑递送纳米喷剂用于院前缺血性脑卒中急救」项目，结合纳米与吸入科技，将神经药物制成纳米包裹微米粉末，实现鼻脑直接递送的院前急救方案，患者简单一按即可在送医前保护认知与运动能力，降低医疗负担。

港大表示，今年展出的项目涵盖健康与生物医学、智慧工程、人工智能、能源与可持续发展技术、先进制造等领域，针对多个领域的重大挑战，「这些多元化的科研成果，突显大学对推动跨学科研究及创新的坚定承诺和策略，同时彰显其在创新和研究方面的领导地位。」

理大城大分别获36及27奖项

理工大学的团队则共夺得36个奖项，包括两个特别大奖、6个评审团嘉许金奖、14个金奖、10个银奖、一个铜奖、一个特别奖及两个特别优异奖，其中作为同类首创、专为治疗柏金逊症而研发的化学创新药物「PD-001R：首创神经退化性疾病治疗候选药物」项目，夺得韩国发明振兴协会奖及金奖；仅36毫米厚、能在无需拆卸吨级转子的情况下，进入定子-转子间隙检测发电机的「革新发电机检测方式：兼容挡板的自主式机械人」，则获泰国最佳国际发明奖与创新奖及金奖。

理大协理副校长（内地研究拓展）董澄日前亲身前往日内瓦出席发明展及颁奖典礼，并代表理大上台颁发两个奖项。理大高级副校长（研究及创新）赵汝恒赞扬理大团队今年的卓越表现，赢得国际对理大科研实力与创新能力的高度肯定，亦印证了大学坚持前沿科研创新、推动成果落地的坚定信念。

城市大学的团队共赢得27个奖项，包括一项特别奖、6项评审团嘉许金奖、8项金奖、5项银奖及7项铜奖，其中由城大校长及杰出大学教授梅彦昌与城大协理副校长（内地产业）吴振富领导的「海水淡化装置」项目，同时荣获特别奖及金奖，其他获金奖项目包括「人工智能脑电图抑郁症筛选平台」、「被动式智慧空气取水与光伏冷却装置」等。

城大高级副校长（创新及企业）兼杨建文讲座教授（生物医学）杨梦苏祝贺所有获奖教员与研究及创新创业团队，认为这些国际奖项肯定了城大在推动具影响力前沿研究方面的成果，大学将继续强化其科研生态系统，促进跨学科、跨领域研究协作，并强化与业界的联系，将研究成果转化为对社会有价值的方案。

浸大恒大AI项目均获奖

岭南大学则获得一个评审团嘉许金奖、5个金奖、3个银奖及4个铜奖，参展及获奖项目的数量均较上届急增逾一倍，创较校历来最佳，获得评审团嘉许金奖的「FlexiBot：电动车无线充电机械人」容许用家在任何车位为所有品牌的电动车提供无线充电，并可自动定位并移动至充电桩附近的任何位置，实现「随停随充」。

岭大校长秦泗钊对再创历史性佳绩感到欣喜，指今年多个参展的创新发明均由师生组队携手研发，并在AI +的理念下将AI与不同学术领域深度融合，发展出多项回应社会实际需要、以人为本的科研成果。

另外，浸会大学的团队亦赢得「国际传媒大奖」、两个金奖、3个银奖及一个铜奖，当中获「国际传媒大奖」的「AI事实查核服务」，运用AI智能系统，实现可靠、可扩展且透明的自动化讯息侦测与验证，冀提升媒体、社交平台、金融机构及政府决策的可靠性，维持资讯的可信度。

恒生大学决策科学学院与Chef Digital Limited共同开发全港首个结合实时AI、无人机及扩增实境（AR）的一站式「WarehouseGenie智能仓库管理系统」，亦获颁评判特别嘉许金奖。系统结合营运及培训两大模式操作平台，利用生成式AI、AR、物联网（IoT）等先进技术，应对仓库人手流失率高、标准作业程序繁复，以及安全与准确度日益提升的挑战。

本报记者

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