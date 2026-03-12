Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

卢煜明回顾香港APAIE年会 相信有助建立全球伙伴关系

教育新闻
更新时间：17:25 2026-03-12 HKT
发布时间：17:25 2026-03-12 HKT

2020年亚太国际教育协会（APAIE）年会暨展览，上月23日至27日在香港会展举行，并由香港中文大学担任主办机构。校长卢煜明今日在中大最新一期《走进中大》撰文回顾是次活动，再次感谢APAIE在13年后再度选择香港作为活动的主办城市，以及所有合作伙伴及赞助机构的鼎力支持，认为今次年会的成功，标志着香港在建立具有影响力的全球伙伴关系上迈出重要一步。

卢煜明︰彰显香港不受国界与学科藩篱所限

卢煜明（右一）在2026 APAIE年会暨展览闭幕典礼上参与会旗交接仪式。中大提供
卢煜明（右一）在2026 APAIE年会暨展览闭幕典礼上参与会旗交接仪式。中大提供
香港中文大学新质产业中心日前正式揭幕，卢煜明（前排左四）指中心集中推动人工智能、大数据、医疗科技等重要领域的研究成果转化及项目孵化。
香港中文大学新质产业中心日前正式揭幕，卢煜明（前排左四）指中心集中推动人工智能、大数据、医疗科技等重要领域的研究成果转化及项目孵化。

卢煜明在文章提到，APAIE年会是全球高等教育界最具影响力的盛事之一，而特区政府锐意把本港打造成国际教育枢纽，「此际在港举行APAIE年会，正好适逢其会，让我们得以向全世界展示我们完善高等教育体系的独特竞争优势」。他续称，本届盛会亦是香港政府推出「留学香港周」的一大亮点，旨在广邀全球人士亲临香港，体验这座亚洲国际都会独有的优秀教育体系及多元发展机遇。

本届APAIE会议以「促进亚太区协作　共创全球教育新里程」为主题，卢煜明认为，这彰显香港不受国界与学科藩篱所限，肩负共同责任，汇聚各方力量推动教育发展；而这次年会得到来自本地、内地及海外的教育界人士踊跃支持，「标志着我们在建立具有影响力的全球伙伴关系上迈出重要一步。」

他亦为今次年会的成功，代表中大向参与协办年会的大学教育资助委员会（教资会）资助大学致谢，「确保与会者能从崭新视角认识香港这个优秀的学术与创新枢纽」，又表示有赖合作伙伴及赞助机构的鼎力支持，年会方能顺利举行，为此感谢教育局、教资会及香港旅游发展局给予的帮助和指导。

中大去年筹建的「香港中文大学新质产业中心」，日前在深圳前海的深港现代服务业合作区开幕。卢煜明表示，中心集中推动人工智能、大数据、医疗科技等重要领域的研究成果转化及项目孵化，将与中大在大湾区内孕育的创科及产学研集群一起，在「资源共用、优势互补」的原则下，继续与区内其他城市通力合作，切合国家发展需求，打造粤港澳大湾区成为世界一流的人才与科研高地和创新引擎。

本报记者

延伸阅读︰

中大新质产业中心深圳前海开幕 首批10间科创企业同日入驻

APAIE与会海外代表赞港拥「留学品牌」优势

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
7小时前
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
00:46
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
社会
8小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
10小时前
星岛申诉王 |石门诊所求医被收2260元 移英港妈理论获退款：睇医生都差点被骗
申诉热话
5小时前
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
时事热话
2026-03-11 16:49 HKT
黄咏仪医生离世｜百人送别追思会、今移送和合石火化 遗言「从不后悔行医」
黄咏仪医生离世｜百人送别追思会、今移送和合石火化 遗言「从不后悔行医」
医生教室
6小时前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
10小时前
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
时事热话
3小时前
米芝莲2026｜必比登推介名单 香港6间食店首度上榜 黄大仙屋邨饭店/湾仔明星煲仔饭/正宗拿坡里薄饼登榜！
米芝莲2026｜必比登推介名单 香港6间食店首度上榜 黄大仙屋邨饭店/湾仔明星煲仔饭/正宗拿坡里薄饼登榜！
饮食
6小时前