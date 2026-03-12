卢煜明回顾香港APAIE年会 相信有助建立全球伙伴关系

2020年亚太国际教育协会（APAIE）年会暨展览，上月23日至27日在香港会展举行，并由香港中文大学担任主办机构。校长卢煜明今日在中大最新一期《走进中大》撰文回顾是次活动，再次感谢APAIE在13年后再度选择香港作为活动的主办城市，以及所有合作伙伴及赞助机构的鼎力支持，认为今次年会的成功，标志着香港在建立具有影响力的全球伙伴关系上迈出重要一步。

卢煜明︰彰显香港不受国界与学科藩篱所限

卢煜明（右一）在2026 APAIE年会暨展览闭幕典礼上参与会旗交接仪式。中大提供

香港中文大学新质产业中心日前正式揭幕，卢煜明（前排左四）指中心集中推动人工智能、大数据、医疗科技等重要领域的研究成果转化及项目孵化。

卢煜明在文章提到，APAIE年会是全球高等教育界最具影响力的盛事之一，而特区政府锐意把本港打造成国际教育枢纽，「此际在港举行APAIE年会，正好适逢其会，让我们得以向全世界展示我们完善高等教育体系的独特竞争优势」。他续称，本届盛会亦是香港政府推出「留学香港周」的一大亮点，旨在广邀全球人士亲临香港，体验这座亚洲国际都会独有的优秀教育体系及多元发展机遇。

本届APAIE会议以「促进亚太区协作 共创全球教育新里程」为主题，卢煜明认为，这彰显香港不受国界与学科藩篱所限，肩负共同责任，汇聚各方力量推动教育发展；而这次年会得到来自本地、内地及海外的教育界人士踊跃支持，「标志着我们在建立具有影响力的全球伙伴关系上迈出重要一步。」

他亦为今次年会的成功，代表中大向参与协办年会的大学教育资助委员会（教资会）资助大学致谢，「确保与会者能从崭新视角认识香港这个优秀的学术与创新枢纽」，又表示有赖合作伙伴及赞助机构的鼎力支持，年会方能顺利举行，为此感谢教育局、教资会及香港旅游发展局给予的帮助和指导。

中大去年筹建的「香港中文大学新质产业中心」，日前在深圳前海的深港现代服务业合作区开幕。卢煜明表示，中心集中推动人工智能、大数据、医疗科技等重要领域的研究成果转化及项目孵化，将与中大在大湾区内孕育的创科及产学研集群一起，在「资源共用、优势互补」的原则下，继续与区内其他城市通力合作，切合国家发展需求，打造粤港澳大湾区成为世界一流的人才与科研高地和创新引擎。

