中大新质产业中心深圳前海开幕 首批10间科创企业同日入驻

香港中文大学宣布，旗下的新质产业中心昨日（10日）在深圳前海正式开幕，校方昨日举行开幕仪式，有超过200名内地及香港政府部门、中大高层、中心管理团队及兄弟院校等代表出席。中心同时举办生态合作伙伴签约仪式，与多间行业企业、科创服务机构、投资机构达成战略合作，首批10间由中大教授、校友及在读学生创立的科创企业亦同日入驻。

卢煜明︰大学对接国家「十五五」重要一步

卢煜明期待将中大优势学科的研究成果，利用中心平台加速成果转化和产业落地。中大提供

János Csák期待在中大新质产业中心的平台上深化两地合作。

中心同时举办生态合作伙伴签约仪式，与多间行业企业、科创服务机构、投资机构达成战略合作。

首批10间由中大教授、校友及在读学生创立的科创企业同日入驻中心。

中大校长卢煜明昨日在开幕仪式致辞时表示，该中心是中大在新的策略发展时期的里程碑项目，也是大学主动对接国家「十五五」规划、融入和服务国家发展大局、进一步推动粤港澳大湾区建设的重要一步，「我期待未来能将大学的优势学科，如人工智能、机器人、生命科技、健康等领域的研究成果，进一步利用中心平台，加速成果转化和产业落地，为国家的高质量发展贡献中大智慧和力量。」

深圳市委常委、前海合作区党工委书记、前海蛇口自贸片区管委会主任王守睿感谢中大对深圳及大湾区创新发展的长期贡献，相信中心的成立是深港两地携手推进科技创新的生动实践，更是「国家所需、香港所长、前海所能」的生动诠释。他续称，前海将与中大进一步加强合作，在深港跨境技术转移、成果转化和创业孵化方面持续发力，助力粤港澳大湾区国际科技创新中心建设。

中大︰汇聚成果转化与创新资源的重要平台

合作机构代表、布达佩斯考文纽斯大学荣誉教授、前匈牙利文化与创新部部长János Csák认为，新技术为进一步深化匈牙利与中国的大学及机构间的合作提供了新的机会，而布达佩斯考文纽斯大学考文纽斯高等研究院，与中大深圳研究院依托「学术科创矩阵」平台展开合作，是基于中大经验与成就、旨在推动人才交流与联合研发的重要举措，期待双方在中大新质产业中心的平台上深化合作。

中大指出，中心将成为在大湾区汇聚中大成果转化与创新资源的重要平台之一，开展跨境联合项目孵化，推动中大的先进科研技术与创新创业项目在大湾区落地转化；并支持中大研究团队与大湾区科研及产业机构的合作，提供专业的科技成果转化管理服务。另外，中心亦将构建国际化人才和科技交流合作平台，尤其是加强与「一带一路」国家合作，以及为中大学生提供职业发展资源和创业实践的实体空间与支持环境。

本报记者

