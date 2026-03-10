学者：教大牵头办课程 盼教育界正面看电竞

电竞产业在多地发展蓬勃，但本地发展却载浮载沉。梁家文认为，很多人未必了解电竞与发展，学校与家长亦未必支持年轻人参与，她引述教育大学校长李子建指，期望以教大牵头开办课程，能改变教育界对于电竞的负面印象。

倡参考内地推动发展

政府在2018年向数码港拨款一亿元，推动本地电竞产业发展，但梁家文指有调查发现，虽然大部分受访市民赞成政府推动电竞，但高达6成人不清楚电竞为何物，反映相关教育不足。她续称，本港缺乏选拔选手的大型赛事，强调本港倘挽留专业电竞运动员，便需要持续举行赛事，让选手展示和训练自己。

电竞面对另一挑战，是学校与家长不认同年轻人投身电竞行业，她引述教大校长李子建指，「如果能以教大的旗号打出去，希望教育界能对电竞有更正面的看法，中小学校长就不用太害怕，这也是学术专业」。她透露，以往有参与电竞的中学生在深入访谈称，平日上课时会被取笑，但取得成绩后身边人「转軚」，学校亦因诞生电竞选手而骄傲，「要有更多有成绩的人多加宣传，告诉学校知道也是学生的成就，减少学校对于电竞发展的犹豫，而非『电竞帮不了忙、也不是职业』，让大众知道电竞是有出路。」

对于电竞产业发展，柯晓波提倡参考内地做法，由政府主导政策、业界投入资源，包括推动「电竞+文旅」、兴建场馆、引入比赛或举办赛事等，值得本港参考。

记者 欧文瀚

延伸阅读︰

教大办电竞硕士冀培训高级人才 来届收逾百人申请报读

教大健儿全运会夺5金 单车队总教练获任客席教授