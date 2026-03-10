教大办电竞硕士冀培训高级人才 来届收逾百人申请报读

电子竞技近年发展备受瞩目，更列为亚运会正式项目，人才需求殷切。教育大学开办「电子竞技运动管理文学硕士」课程，取录首届14名学生，内容涵盖电竞活动规划与管理、场馆管理、市场行销、企业治理等，来届课程已收到逾百人申请报读。教大健康与体育学系副教授梁家文形容，电竞行业是「超跨学科」项目，期望课程培训掌握跨专业知识的高级人才，协助推动本港电竞行业发展。

形容属「超跨学科」项目

电子竞技近年风靡全球，多款游戏的比赛俨然成为国际盛事。资料图片

有别于其他院校的电竞专业相关副学位及学士课程，教大开办新课程是本港首个电竞相关的硕士课程。课程核心内容包括电竞活动规划与管理、消费者行为、场馆管理、市场行销和公司治理等，学生亦可选择电竞心理和生理表现课程，为投身教练行列作准备。教大健康与体育学系副教授梁家文坦言，业界期望有电竞专门毕业的学生，新课程为有志深造者提供升学路径，「如想要有系统地培训人才，需要低至高水平都有，现在正欠缺高水平的人才」。

梁家文形容电竞行业是「超跨学科」（Super-multidisciplinary）的项目，从管理、运动、资讯科技到媒体等元素均包含在内，而业界冀吸纳来自不同专业背景，同时兼具电竞专业知识的人才，「而非想要从小到大都是读电竞的人」。首届课程取录的14名学生，来自电竞行业、资讯科技、媒体等板块，亦有来自德国和芬兰的本科生。她透露，2026/27年度新一届课程已收到逾百份申请，希望录取30至40人，但强调「贵精不贵多」，所有符合基本要求的申请人均须接受面试。

为紧贴行业发展，校方去年安排学生到CGA Entertainment、ASK Idea HK、腾讯游戏光子香港办公室等企业实习，未来表现优异的实习生，更有机会在电竞世界杯（EWC）长期实习；而教学团队亦包括中国香港电竞总会成员，专责讲解如何与政府商讨营运电竞俱乐部，以至举办M品牌活动等内容。校方将安排学生本月前往上海考察电竞行业发展。

料成「电竞出海」跳板

提到毕业生出路，梁家文称完全不用担心，不仅本地学校举办无人机、编程机械人等涉及STEM比赛，人才需求殷切，内地与海外机遇亦相当多。她指大湾区与内地电竞市场发展迅速、潜力不容忽视，但希望毕业生能留港发展，协助本地举办不同类型的赛事，尤其启德体育园建成后，有利大型赛事在港举办。

教大教育发展与创新学院助理教授柯晓波补充称，内地科企把旗下游戏打入海外市场已成趋势，相信本港成为内地「电竞出海」的跳板，对学生带来发展机会。

记者欧文瀚

