九龙塘独立屋作学生宿舍 民政总署证实未持牌照

本报日前独家报道，有人以私立学校名义，利用九龙塘独立屋开设学生宿舍，并接受校外学生入住。民政事务总署与规划署均证实，涉事独立屋未持有及申请床位寓所牌照，亦未就「住宿机构」用途向城市规划委员会申请改划。因应「学生宿舍」或「学生寄宿公寓」涌现，民政事务总署称已加强力度巡查，若有足够证据，将采取检控行动。

城规会无接获改划申请

九龙塘渭州道10号独立屋先后以「紫荆家苑」与「PRESTIGE K12」名义，向个别私校与新来港内地生招租，声称有30个宿位。民政事务总署证实，上址无持有床位寓所牌照，辖下牌照事务处亦未接获相关申请；因应近来坊间出现自称「学生宿舍」或「学生寄宿公寓」的处所，部分或涉及12个或以上依租用协议用作或拟用作住宿用途的床位而受《床位寓所条例》规管，已加强力度巡查及情报搜集，与执法部门进行跨部门联合行动，若有足够证据，将采取检控行动。

上址现划为「住宅（丙类）4」地带，规划署指，「校外学生宿舍、机构宿舍、青年旅舍、长者住屋」均属「住宿机构」用途，须先向城规会申请，获批准后才可实行，惟城规会迄今未接获上址改划申请，该署会提醒业主或营办商相关要求。

「全托管宿舍」提供的功课辅导服务与补习社无异。教育局局长蔡若莲日前在网上贴文指，住宿设施提供补习、功课辅导等教育服务，而学生人数同时达8人或以上，或每日达20人或以上，须根据《教育条例》注册为学校；强调当局若发现有人涉嫌营办未经注册学校或涉及违法行为，定必严肃处理，以保障学生福祉。

