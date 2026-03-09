Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

姚连生中学年斥200万助学生参与课外活动 校长温家辉：主动整合资源「应做尽做」

教育新闻
更新时间：07:30 2026-03-09 HKT
发布时间：07:30 2026-03-09 HKT

课外活动费用不菲，对基层学生往往是沉重负担，令他们错失探索个人兴趣、扩阔眼界的机会。荃湾石围角邨的保良局姚连生中学主动整合资源，每年投放约200万元，全额资助学生参与各类课外活动与海外交流。校长温家辉坦言，政府资助持续削减，创校人成立教育基金总有一天会用完，但校方会「应做尽做」，让经济因素不再成为学生成长的障碍。

惠及全校700学生

姚连生中学大部分学生来自基层家庭，经济条件有限，就读中四的范林慧正是其中之一，她透露，小学时已渴望参加童军和学习乐器，「觉得音乐好治愈人」，但碍于费用高昂，一直未能如愿，升中后参加免费乐器班而接触大提琴，「如果没有参加这些课外活动，可能已经回到家中」。

范林慧去年参与女童军活动，不仅制服免费，更有机会前往日本交流，参观当地焚化炉环保措施，本月更会随团前往葡萄牙，是她首次远赴欧洲，「好期待、好兴奋」，她坦言会好好珍惜课外活动的机会，而学校资助令她可以无后顾之忧，专注参与田径、巧固球等活动。

同样出身基层的中五生周芷慧则指，受惠计划先后到西安及斐济交流，接触不同文化，令她更有勇气与别人交流。

校本资助计划惠及全校约700名学生，校长温家辉指，校方改变以往「有需要才申请」的被动方式，主动整合创校人成立的「姚连生教育基金」滚存的利息及各项其他资源，每年固定拨款约200万元，全面支持学生多元发展，实现「一生一活动」及「一生一校队」，「与其每一项开支都要向基金申请，我们不如主动整合资源，让学生能直接受惠。」

公共财政资源紧绌，学校资源面临削减，继去年「扩大的营办开支整笔津贴」（EOEBG）减少一成后，当局正检讨各项津贴，2026/27至2027/28年度每年公帑资助学校一般资助将削减约2%。

基金仍可应付需要

温家辉坦言，对课外活动难免有影响，不论是校队添置制服，还是更新硬件设备，均受到波及，坦言负责教师倘经费不足，便需要向「姚连生教育基金」申请拨款。

温家辉表示，学生学习需要成本，政府资源削减，对身处屋邨的中学及基层家庭都有影响。他坦言，「姚连生教育基金」现时仍可应付需要，但资源也许有用完的一天，但看到学生因资源而受益，所有人都有平等的参与机会，他深感一切付出都极具意义，「这正是学校成立的初衷——帮助学生」。

记者佘丹薇 

延伸阅读︰

培侨中学伙华为 推动香港AI教育新范式

科大「海上讲堂」 300中小学生探索印度洋奥秘 学者：实践活动助激发兴趣 │ 专访

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
时事热话
18小时前
公安查处全球最大盗版漫画网站经营者。中新社
损失$385亿︱公安查处全球最大盗版漫画网站经营者 日漫业界举报
即时中国
13小时前
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
投资理财
2026-03-08 06:00 HKT
豪掷2000元买「实发」张六合彩电脑飞 结果中双位数字彩金 网民看透世事动情苦劝｜Juicy叮
豪掷2000元买「实发」张六合彩电脑飞 结果中双位数字彩金 网民看透世事动情苦劝｜Juicy叮
时事热话
21小时前
《中年好声音2》选手北上揾食 模仿蔡淇俊带货失败 沦落到食虫增点击：蜈蚣脚钩损嘴唇
《中年好声音2》选手北上揾食 模仿蔡淇俊带货失败 沦落到食虫增点击：蜈蚣脚钩损嘴唇
影视圈
9小时前
定存攻略｜汇丰3月带头下调定存息 另有银行推20厘优惠 一间标榜「自制长粮」
定存攻略｜汇丰3月带头下调定存息 另有银行推20厘优惠 一间标榜「自制长粮」
投资理财
18小时前
「威龙潘金莲」梁茵彻底走光  街上突「露出」被睇晒：好多人望住我  网民质疑扮嘢？
「威龙潘金莲」梁茵彻底走光  街上突「露出」被睇晒：好多人望住我  网民质疑扮嘢？
影视圈
16小时前
专家会议选出哈梅内伊之子穆杰塔巴接任最高领袖。路透社
伊朗局势｜专家会议选出哈梅内伊之子穆杰塔巴接任最高领袖
即时国际
2小时前
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
影视圈
15小时前
网民严选香港最被低估的社区！？油塘拥完美生活配套 交通接驳港九/大型商场超市/旅游景点
网民严选香港最被低估的社区！？油塘拥完美生活配套 交通接驳港九/大型商场超市/旅游景点
生活百科
2026-03-07 15:00 HKT