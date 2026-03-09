姚连生中学年斥200万助学生参与课外活动 校长温家辉：主动整合资源「应做尽做」

课外活动费用不菲，对基层学生往往是沉重负担，令他们错失探索个人兴趣、扩阔眼界的机会。荃湾石围角邨的保良局姚连生中学主动整合资源，每年投放约200万元，全额资助学生参与各类课外活动与海外交流。校长温家辉坦言，政府资助持续削减，创校人成立教育基金总有一天会用完，但校方会「应做尽做」，让经济因素不再成为学生成长的障碍。

惠及全校700学生

姚连生中学大部分学生来自基层家庭，经济条件有限，就读中四的范林慧正是其中之一，她透露，小学时已渴望参加童军和学习乐器，「觉得音乐好治愈人」，但碍于费用高昂，一直未能如愿，升中后参加免费乐器班而接触大提琴，「如果没有参加这些课外活动，可能已经回到家中」。

范林慧去年参与女童军活动，不仅制服免费，更有机会前往日本交流，参观当地焚化炉环保措施，本月更会随团前往葡萄牙，是她首次远赴欧洲，「好期待、好兴奋」，她坦言会好好珍惜课外活动的机会，而学校资助令她可以无后顾之忧，专注参与田径、巧固球等活动。

同样出身基层的中五生周芷慧则指，受惠计划先后到西安及斐济交流，接触不同文化，令她更有勇气与别人交流。

校本资助计划惠及全校约700名学生，校长温家辉指，校方改变以往「有需要才申请」的被动方式，主动整合创校人成立的「姚连生教育基金」滚存的利息及各项其他资源，每年固定拨款约200万元，全面支持学生多元发展，实现「一生一活动」及「一生一校队」，「与其每一项开支都要向基金申请，我们不如主动整合资源，让学生能直接受惠。」

公共财政资源紧绌，学校资源面临削减，继去年「扩大的营办开支整笔津贴」（EOEBG）减少一成后，当局正检讨各项津贴，2026/27至2027/28年度每年公帑资助学校一般资助将削减约2%。

基金仍可应付需要

温家辉坦言，对课外活动难免有影响，不论是校队添置制服，还是更新硬件设备，均受到波及，坦言负责教师倘经费不足，便需要向「姚连生教育基金」申请拨款。

温家辉表示，学生学习需要成本，政府资源削减，对身处屋邨的中学及基层家庭都有影响。他坦言，「姚连生教育基金」现时仍可应付需要，但资源也许有用完的一天，但看到学生因资源而受益，所有人都有平等的参与机会，他深感一切付出都极具意义，「这正是学校成立的初衷——帮助学生」。

记者佘丹薇

