陆赵钧鸿逝世 香港幼教先驱 创办启思幼稚园

启思幼稚园幼儿园创办人，资深幼儿教育家陆赵钧鸿上周日(3月1日)逝世，享年98岁。

校方：已化作启思最深厚的根基

启思幼稚园今日在学校网站张贴讣闻，赞扬陆赵钧鸿毕生奉献，以身践道，为孩童筑起知识与爱的园地，在幼儿教育领域贡献良多，「博士德泽与仁心，已化作启思最深厚的根基，见证主恩」，并指全体仝人将继承她的遗爱，秉持教育初心，继续传播光与爱。校方亦把社交网站专页的校徽转为黑白。陆赵钧鸿的感恩追思会订于3月29日在北角卫理堂举行。

主题活动教学 建立幼教王国

陆赵钧鸿早年在英华女学校附属幼稚园任职主任。英华女校校友会图片

1928年出生于广州的陆赵钧鸿，是香港幼儿教育事务的先驱。她因喜欢幼儿教育而报考南京金陵女子大学社会学系幼儿福利课程，1951年移居香港生活，曾在英华女学校附属幼稚园任职主任，其后先后创办北角卫理堂幼稚园及灵粮堂幼稚园，并兼任两校校长。1966年起为中文大学校外进修部开办幼儿教育课程，培训幼师。1984年她创办启思幼稚园，推动新式的主题活动教学，因著重自由游戏、探索与创作理念领先，很快拓展至十多间分校。陆赵钧鸿亦参与小学教育，1995年获陈氏教育机构邀请出任启基学校创校校监，亦曾出任启基学校(港岛)的办学团体校董。

陆赵钧鸿在1979年创办晶晶教育出版社，出版《晶晶乐园》杂志外，亦亲自编著幼儿读本与儿歌。她在1982年写了首套「尊重幼儿成长」而设计的幼稚园综合教材，是本港首套以「螺旋进度」形式编写的「主题活动教学」幼稚园教材，其后出版「幼稚园主题学习资料」，多年来不断更新，融入最新的教学元素。现昤她撰写的多套幼稚园学习资料，获教育局列入适用书目表。本身是基督徒的陆赵钧鸿亦参与马湾的挪亚方舟珍爱地球馆筹建，偕女儿黄陆永恩花7年时间构思、设计、参观世界各地的儿童博物馆，为珍爱地球馆构思概念设计。

曾获铜紫荆星章 当选星岛杰出领袖奖

陆赵钧鸿当选星岛新闻集团「2013年杰出领袖 (教育/科研组)」。资料图片

凭着幼儿教育的杰出贡献，陆赵钧鸿在2004年获特区政府颁授铜紫荆星章。她亦曾在2014年当选星岛新闻集团「2013年杰出领袖 (教育/科研组)」、2011年获中国福利会颁发第十五届宋庆龄樟树奖，2001年获香港教育学院（现香港教育大学）颁授首届杰出教育家年奖。

晚年的陆赵钧鸿卷入债务纠纷，2020年遭财务公司入禀高等法院追讨欠债8400万元，高院其后批准禁制令，要求她限期迁出用作抵押的渣甸台裴乐士道8号物业；2023年再被财务公司入禀高院，要求连本带利归还约1218万元及额外利息。

延伸阅读：

启思幼稚园逆势扩张 马鞍山及东涌开分校 本学年总报名人数增逾两成

学中文︳启思幼稚园从阅读计划衔接小一 特设「口语壁报板」塑造语境