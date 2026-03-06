Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中大办少年工程挑战赛 197队伍力争出线世界赛

更新时间：20:45 2026-03-06 HKT
发布时间：20:45 2026-03-06 HKT
中文大学工程学院创新科技中心（CINTEC）与亚洲机器人联盟合办「香港少年工程挑战赛2026」，日前在科学园举行。赛事以「Mix & Match」为主题，吸引了197 支极具创科实力的队伍参赛。

作为VEX机械人世界锦标赛的香港区唯一资格赛，「香港少年工程挑战赛2026」的比赛规则与世界赛相同，分设小学组及初中组，涵盖37 间小学、32 间中学、7 间国际学校及7 间教育机构。两组优胜队伍可获得进入世界赛的出线名额。参赛队伍须积极运用STEM知识，反复设计、迭代及优化机械人的设计和编程，构思创新解决方案。

操控机械人完成任务 两组优胜队伍晋世界赛

根据赛季主题要求，两队需合作操控机械人，将圆形插件组合成柱体，得分取决于柱体的数量、颜色及摆放位置；同时亦可清空场边预设插件，或向场内投放更多插件，互相协助对方争取更佳成绩。比赛分三个环节：联赛（合作赛，强调团队精神及体育精神）、技能赛（分手动及自动模式，考验操控与编程能力）及专项组评审（介绍设计概念、策略及研发过程）。

「香港少年工程挑战赛2026」为CINTEC「机械人、科艺及绿色创意科普计划（第四期）」重点活动之一。赛事由「创新及科技基金」资助，并得到香港专业教育学院（李惠利）、科技园公司及三菱电机（香港）赞助。

