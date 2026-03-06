东华学院冀年内升格私大与应科大 校长陈慧慈：下月接受机构评审

东华学院升格大学进入最后一里路。校长陈慧慈昨透露，该校已取得3个学科范围评审资格，下月以合并形式进行成为私立大学和应用科学大学的机构评审，倘成功将易名「东华大学」。她亦表明会争取在北部都会区的洪水桥用地发展新校舍，连同社区健康中心、复康中心等设施，形容与牛潭尾兴建新医学院的科技大学是「重要策略伙伴」，双方现已展开合作。

升格后不追求世界排名

陈慧慈形容内地生入学需求殷切，今年已向当局申请将收生限额提高至30%，期望未来直接放宽收生比例至40%。欧文瀚摄

学院近年增购多款设备协助教学，包括「iWall互动训练墙」。

学院近年增购多款设备协助教学，包括「电子大体老师」。

陈慧慈昨在传媒春茗指，东华学院已成功取得职业治疗学、生物科学，以及应用社会科学（心理学及老年学）的学科范围评审资格，证明已有能力评审自身课程，下月将以合并形式进行成为私大与应科大的机构评审，是本地首间同时进行两项评审的院校，「我们一次过做两个评审，当正名大学时将同时成为应用科学大学」，倘顺利通过，料教育局今年将提交行政长官会同行政会议审议授予相关资格，并正式易名为「东华大学」，但她明白相关程序需时，不赶于新学年开始前完成升格。



她强调成功升格后，不会追求世界大学排名、冀与传统研究型大学作出区隔，她认为应科大的重点在于如何将科研成果「落地」，「我们做的与传统研究型大学完全不同，要用同一个水平、要求学术达到一定成果，并不公平」。她亦表明现时的高级文凭课程亦不会停办，为入学途径保持弹性，「不是像传统大学一样一定要考文凭试，考不到就读不到学士学位，我们一定不会走这条路。」

《财政预算案》提出，政府短期内将推出3幅位于洪水桥/厦村新发展区的北都大学城土地，供资助大学和应科大申请发展校舍，并预留100亿元贷款。陈慧慈表明，校方会积极争取在洪水桥发展新校舍，拟设社区健康中心、复康中心等设施，为北都居民提供服务。她指科大新医学院与教研医院亦选址牛潭尾，相信新校舍与新医学院紧密联合，而校方与科大去年已签署谅解备忘录，在落户北都前已展开跨专业教育合作发展，双方就学生共同学习、科研合作等有定期讨论。

与科大展开跨专业合作

东华学院今学年录取1686名新生中，有294名内地学生，按年增加26%。陈慧慈形容需求殷切，今年已向当局申请将收生限额提高至30%，期望未来直接放宽收生比例至40%，「每年申请一次是比较麻烦」。她亦透露，今年有10多名国际生，来自东南亚以至希腊等地，另有数十名国际生申请入读，未来将加强到不同国家宣传，吸纳国际学生。

面对学生数目进一步增加，陈慧慈直言市区寻找宿位比较困难，但正与业界伙伴合作在尖沙咀和湾仔提供足够宿位，未来拟于上环及佐敦开设新宿舍，以应付需求。

记者欧文瀚

