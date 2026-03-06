星岛辩论赛｜中文组八强分享晋级关键 学校全方位支援 辩员调整心态互相补位

由《星岛日报》、《英文虎报》及教育局合办，语文教育及研究常务委员会赞助的学界盛事「星岛第四十一届全港校际辩论比赛」，经过5个回合的激烈初赛后，终于诞生八强学校，并于明日(3月7日)上演半准决赛，争入四强的准决赛入场券。

今年进入星岛辩论比赛中文组八强的学校，有3间是冠军级人马，包括曾夺3届冠军的蓝田圣保禄中学，近年先后夺冠的圣保罗书院及基督教崇真中学；另外，又有曾夺两次亚军的喇沙书院。至于其余4校，均为首次进入八强赛事的新力军，他们分别为圣公会林裘谋中学、保良局百周年李兆忠纪念中学、拔萃女书院及港大同学会书院，相信届时又会牵起另一轮的龙争虎斗。今届八强经已蓄势待发，谁能出线仍是未知数。趁明日半准决赛开始前，先看各校如何备战之余，同时留意《星岛辩论》的Facebook及IG，率先看看各校辩论队的打气片段及感言，Like 及Share所支持的学校post，为他们打打气！

蓝田圣保禄中学 3届冠军讲稿内容花心思

蓝田圣保禄中学曾夺三届星岛全港校际辩论比赛冠军。(资料图片)

蓝田圣保禄中学是今届八强中，获「星岛全港校际辩论比赛」冠军次数最多的学校，该校分别在第二十九届、第三十届和第三十四届夺冠，实力不容小觑。辩论队负责老师叶迎风表示，该校参加过约19届星岛辩论赛，今年再度进入8强，最大原因是同学和教练的努力，学校亦提供资源和硬件援助，因此顺利晋级。

蓝田圣保禄中学辩论队有丰富参赛经验。(图片由学校提供)

事实上，历年蓝田圣保禄中学的辩论队培育出不少口齿伶俐、思辩能力强的女生，对日后的事业发展也有帮助。当中大家比较熟悉的校友，就包括近年常在不同媒体出现的商业电台DJ阿正（黄正宜）⁠、曾获星岛辩论赛「最佳辩论员」的Now TV新闻主播苏雯慧、资深传媒人张凤萍等等；更有多位校友毕业后投身法律界。

商业电台DJ阿正（前右一）曾是辩论队成员，图为她到星岛辩论赛现场，为师妹打气。(图片由学校提供)

叶迎风表示，该校辩论队著重承传，每年都有师姐分享经验。有曾得奖的同学表示，她们会听取师姐的经验，认为台上6位辩员都各有长处，亦有需要学习的地方，因此即使胜出也不可停步，反而要继续学习；此外，辩员亦会留意评判是否接收到台上辩员的讯息，「辩员有很多东西想表达，但表达方式相当重要，所以辩员著力在稿件上，思考如何让评判的印象深刻，或如何利用Gimmick（噱头）或Soundbite（精华短句）吸引观众，让他们明白辩题跟自己有关，听得更投入。」

蓝田圣保禄中学 (资料图片)

圣保罗书院 唯一同时打入中、英文组八强中学

圣保罗书院今年同时进入中文和英文辩论组的八强。(资料图片)

传统名校圣保罗书院，是今届唯一一间同时打入中、英文辩论比赛八强的学校。该校中文辩论队负责老师谢承屹表示，根据现有纪录，该校是从2011年度开始参加「星岛全港校际辩论比赛」，至今约参加了15届，当中不少辩论队员后来更投身法律界，成为专业人士。至于历年来「星岛全港校际辩论比赛」中，圣保罗书院

最好的成绩为第三十三届，首次夺得中文组冠军。

圣保罗书院今年同时进入中文和英文辩论组的八强。(图片由学校提供)

今届成功再打入八强阶段，谢承屹指相信是学生听教准备，教练用心指导，再加上一点运气所致。谈到备战辩论比赛的策略，谢承屹表示该校和大部分参赛的学校策略都近似，「都是认真搜索资料、修改辩稿、准对对攻及进行模辩。」

圣保罗书院 (资料图片)

每年辩论比赛期间，谢承屹表示同学都会留校准备，试过有段时间，辩论队因为准备比赛，在校留得太晚，加上大家比较困，索性先留在学校休息，但晚上会「夜游校园」，放松一下。「但总是被在校留宿的工友长发现，而每次工友长都是既关心又生气地赶走留得太夜的辩员。」

基督教崇真中学 心态准备最重要

基督教崇真中学曾夺「星岛第三十九届全港校际辩论比赛」冠军。(资料图片)

基督教崇真中学曾参过四届「星岛全港校际辩论比赛」，并曾于两年前的第三十九届赛事，首次取得冠军。今年再度进入8强，中文辩论队队长周诣臻认为最大原因是学校的鼎力支持，老师悉心教导，教练精心栽培，以及队友的互相扶持。

基督教崇真中学中文辩论队重视资料搜集与逻辑训练。(图片由学校提供)

周诣臻表示，该校中文辩论队很重视资料搜集与逻辑训练，但更重要的是心态上的准备，队员之间亦能互相补位、共同进退。「今年队员互相合作，提升默契，相互取长补短，令整体表现更成熟稳定。」

基督教崇真中学 (资料图片)

提到比赛背后，周诣臻笑说亦是难忘回忆。「每次比赛都是有趣之经历，令辩员获益良多。但印象最深刻的故事，则在『十六强』比赛开始前，队员发现比赛场地不远处有部钢琴，于是开始自弹自唱，缓解比赛紧张情绪，亦属青春回忆，令人记忆犹新。」

喇沙书院 两届亚军按每场调整策略

喇沙书院曾两夺星岛辩论赛亚军。(资料图片)

在进入半准决赛的八强学校中，喇沙书院应是经验最丰富的学校。该校的中文科老师潘俊杰表示，该校多年前已参加「星岛全港校际辩论比赛」，「相信是自有比赛以来就参加。」该校辩论队中，不乏社会上不同界别精英，其中瑞士银行大中华区能源转型与新能源行业研究主管廖启华，就曾是该校中文辩论队成员。历届比赛以来，喇沙书院曾夺两次亚军，分别是第二十三届及第三十五届比赛。

喇沙书院辩论队有多年参赛经验。(图片由学校提供)

谈到今年进入八强阶段，潘俊杰认为是天时地利人和，「最大应是人和，因负责老师和师兄们，都愿意帮忙出谋献策、提供方向，即使队伍内队员不是台上比赛，仍会出力协助准备。」至于比赛策略方面，潘俊杰指每场不一，因为队员会根据形势和辩题调整，难以尽录，「更有效的『策略』是赛前稳住心态，相信自己和队友。」

喇沙书院 (资料图片)

拔萃女书院 被英文辩论队激励首晋八强

拔萃女书院辩论队成员认真准备比赛。(图片由学校提供)

拔萃女书院参与「星岛全港校际辩论比赛」已有数十载。该校中文辩论队负责老师庄健生表示，该校英文辩论队历年来在「星岛辩论比赛」累积了深厚根基，多次获得优异成绩，这份追求卓越的传统，一直激励著中文辩论队的每位成员。在师长的启迪与队员努力下，该校中文辩论队在今届赛事成功晋级八强，写下该校近十多年来在该组别的最佳成绩。庄健生指这对队员而言不仅是勉励，更是对团队多年来默默耕耘、力求精进的肯定。

对于今届能取得突破成绩，庄健生指除了队员的热忱，还感激赛前与多所友校进行网上模拟友谊赛。透过与不同风格的辩手交锋，得以在实战流程中发现自身论证的盲点，并有更多空间对细节作精细调整。此外，频繁的跨校交流也提升了队员的心理素质，让队员学习放下得失心，更专注于逻辑的推敲与心态的平稳，让队员在正式比赛的高压环境下，仍能保持冷静与自信。

拔萃女书院辩论队成员认真准备比赛。(资料图片)

「星岛辩论比赛」以节奏明快、攻守转换频密见称，尤其在交互答问环节，对辩手的瞬时反应与语言密度有极高要求。针对此有别于其他比赛的特色，拔萃女书院在策略上也作出相应的调整，包括精简论证与破题、攻守转换的战略布局及动态应变与团队默契。 「面对密集的攻守转换，队员间的交流与心理默契至关重要。透过长期磨合，队员学习在赛场上迅速补位并转守为攻，将高压的赛程节奏转化为稳健的逻辑输出。」

圣公会林裘谋中学 3个「准备」提升成绩

圣公会林裘谋中学今年首次打入星岛辩论赛八强阶段。(图片由学校提供)

位于沙田区的圣公会林裘谋中学，近年均未有参加「星岛全港校际辩论比赛」，最后一次参赛为第三十八届，但当时由于比赛日与学校活动撞期，因此在较早的回合已退赛。辩论队负责老师佘浚谦表示，今届再度参赛，能进入八强，算是前所未有的成绩。

圣公会林裘谋中学队员的赛前准备很认真。(图片由学校提供)

对于今年打入八强赛事，佘浚谦表示除了有3个「准备」，包括及早准备、仔细准备及努力准备外，教练的协助和同学经验的增加，都是今届能够晋级的原因。「教练提供了很大的协助，令队员提高准备的效率，让他们能在更短的时间设想更多的情况。」另外，随之比赛经验的累积，亦让辩员于台上，能有更好的即场反应，帮助过关。

圣公会林裘谋中学 (资料图片)

然而，该校在今届赛事，尤其在第三和第四回合初赛，都遇上其他比赛或考试，让辩员们打了最少两场硬仗。「在第三回合初赛中，对手是玛利曼中学，但队员同日共有三场比赛，所以该星期需要非常辛苦地，花极大量时间准备，所幸亦战胜对手。」至于在第四回合初赛中，面对另一女校圣士提反女子中学，但佘浚谦指当时学校才刚结束考试，因此组员只有一日时间预备比赛。所幸教练协助，而同学亦仔细研究了相关法律条文，因此亦打出精彩的内容，亦是难得的经验。

保良局百周年李兆忠纪念中学 特制「七天训练时间表」

保良局百周年李兆忠纪念中学 (资料图片)

保良局百周年李兆忠纪念中学今年首次晋身八强。(图片由学校提供)

从19学年开始参加「星岛全港校际辩论比赛」的保良局百周年李兆忠纪念中学，今年已是第七年参加。中文辩论队负责老师郑婉君表示，该校往年多次在16强止步，今届到达8强，暂时为历来最佳成绩。

事实上，该校历年来的辩论队，也有大众熟悉的名人，包括前商业电台《在晴朗的一天出发》主持黄洁慧，她是辩论队创队队长及现队教练，现时亦是中大辩论队顾问。另外，⁠网台《试当真》创办人之一苏致豪也是该校，虽然他在中学时期未有参加辩论队，但他曾参与大专辩论比赛，相关影片在YouTube上观看次数亦不少。

郑婉君综合辩论队成员的意见，指今届该进入8强的原因有四个，分别为「积极心态」、「前人种树」、「教练策略」及「校长支持」。「在『积极心态』上，今年我们不止为自己打比赛，也是为上届打比赛。因上届辩论队师兄们都非常棒，但无奈连续两年因比赛遇上考试周、外地考察等因素，未能充份发挥。即使今届组员或未如师兄们成熟，但当师兄们努力为DSE备战时，今届组员同时也用心为星岛作战。」

在比赛策略方面，保良局百周年李兆忠纪念中学亦仔细分享。包括「严谨的时间管理」，教练为组员制订了「七天训练时间表」，将整个备赛过程，分拆成七个小阶段，每一日完成一项任务，改变组员喜欢「赶死线」的积习，让他们有更多空余时间消化及改善主线，结果效果良好。

第二个策略就是「立论自主，建驳辩图表」。教练经常提醒组员，不能靠复述网上资料，取代自主思考，督促他们们务必搜寻多角度资料，再对比、整合，以助找出更佳立论点。另外每次都要完成一张「rebuttal list」，以图表方式整理所有可能反驳，帮助我们更好掌握对手思路。

最后就是「大胆用人，因材用人」。辩论队教练强调比赛用人不计资历新旧，只看个人特质，及对辩题适合程度。同时，教练也非常熟悉每位队员的长短板，甚至会因应辩员的风格，建议不同打法。由于「大家都有可能」的情况，所以训练时，新旧人都会投入，更易进步。

港大同学会书院 进行模拟比赛取经验

港大同学会书院今届首次晋身八强。(资料图片)

今次同样首次打入「星岛全港校际辩论比赛」八强的港大同学会书院，曾参加过4次星岛辩论比赛，今届为最好成绩。该校粤语辩论队负责老师李崇恩表示，该校3年前正式创队，当年的中一队员已渐渐成长，所以今年的比赛高中队员能以旧带新，互补不足，加上今年晋级过程中的发挥也不错，因此顺利晋身半准决赛。

港大同学会书院正式比赛前，有透过模拟赛汲取经验。(图片由学校提供)

就今届比赛的备战策略，李崇恩指主要是进行队内模拟比赛，或与友校在赛前进行模拟比赛，从中汲取经验。提到⁠比赛背后的趣事，李崇恩忆述前三年比赛时，因台上辩员多是女同学，曾有评判以为该校是女校，引来一场小小的误会。

港大同学会书院 (资料图片)

延伸阅读：

DSE状元专访｜两征星岛辩论赛得着多 邱博恩学懂完美掌控时间 提升表达能力

星岛辩论赛｜英文组八强赛前分享 校友传承秘技 实战训练助闯关