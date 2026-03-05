恒大研究：香港博士教育具优势 地缘政治改变国际学生流动

恒生大学今日发布一项跨区域研究，结果显示香港在吸引及留住博士研究生方面具有显著优势，当中包括弹性的移民政策以及具竞争力的资助计划，恒大常务暨学术及研究副校长莫家豪指，受地缘政治局势影响，令国际学生的流动发生变化。



团队于去年9月至今年2月期间，透过问卷访问了香港、新加坡、马来西亚及英国四地合共50名博士生及大学管理人员，探讨他们选择深造地点的核心因素，而香港则因多项优势而留住博士人才。受访者普遍认为，清晰稳定且成本可控的移民政策是重要考量。莫家豪教授解释，香港的「高端人才通行证计划」及「非本地毕业生留港/回港就业安排」，为非本地毕业生提供两年无需事先获聘的逗留期，方便他们规划学术及职业发展。



相比之下，其他地区的政策则带来不同挑战。例如，英国的签证及医疗附加费高昂；新加坡的工作签证需符合聘用资格及薪酬门槛；而马来西亚的签证则高度依赖雇主担保，灵活性较低。



莫家豪表示，在地缘政治紧张及多国收紧签证政策的背景下，这些因素正改变国际学生的流向。西方国家如美国和加拿大在吸纳博士生方面， 在财政支持情况并不理想。有受访学生对地缘政治风险表示担忧，忧虑人身安全，以及签证能否持续。「有学生担心，第一年回国后，第二年可能无法再入境」这对需要三至四年才能完成的博士研究而言，无疑是巨大隐患。

记者 佘丹薇

