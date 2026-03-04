Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

汇基书院（东九龙）通过海外姊妹校招生 无意倚靠留学中介｜专访

教育新闻
更新时间：08:00 2026-03-04 HKT
发布时间：08:00 2026-03-04 HKT

「直资扩容」以海外学生为招生对象，本地直资学校怎样开拓生源，成为现实问题。郑建德指，已联络东南亚及韩国的姊妹学校招生，吸引有意来港升读国际课程的高中生。他又指直资学校无意倚靠留学中介招收海外生，相信留学中介藉提供升学资讯、协助处理签证等，向海外生家长收费。

拟设网上报名平台

汇基书院（东九龙）正自行斥资8000万元，兴建楼高6层的新大楼。梁子健摄
郑建德指，与印尼、曼谷及南韩等地开办国际部的姊妹学校，推介「直资扩容」计划，向有意来港升读高中的学生招手，有需要举行网上简介会，相信可吸引对「留学香港」品牌有信心，有意在高中阶段适应香港生活，打算在港衔接升读大学的海外生，预计他们自费入读，学费连宿舍费共约21万元，「相比欧美国家都算『抵』，与东南亚学生在当地读国际学校的学费水平相若，对中产家庭负担得到」。校方亦准备设立网上报名平台，方便家长直接报读。

校长郑建德认为，自设宿舍是招收海外生的有利条件。梁子健摄
海外寄宿学校多通过留学中介在港招生，郑建德坦言直资学校曾讨论过，共识是不倚靠中介招收海外生，避免影响收生质素，但相信留学中介仍扮演角色，包括藉提供升学资讯、协助办理签证等服务，向家长收费，「没有中介协助家长，即使我们出了取录信，但学生却落不到地，反而有点担心」。

记者 梁子健

