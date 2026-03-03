Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

岭大举办综合大楼及科学院命名典礼 设专项基金推动跨学科研究

教育新闻
更新时间：16:51 2026-03-03 HKT
发布时间：16:51 2026-03-03 HKT

岭南大学今日举行「伍絜宜岭南坊」综合大楼及「伍絜宜跨学科学院」命名典礼，同时宣布将设立「专项研究基金」，支持师生运用人工智能（AI）及数据科学进行跨学科研究，为社会的迫切议题提供创新解决方案。校长秦泗钊在典礼致辞时表示，大学将进一步深化AI在不同学科的融合应用，提升大学研究实力与学术影响力，拓展师生的国际视野。

校长︰基金资助结合AI及数据科学的跨学科项目

一众嘉宾于伍絜宜岭南坊外合照。岭大提供
一众嘉宾于伍絜宜岭南坊外合照。岭大提供

出席仪式的伍絜宜慈善基金董事伍尚匡表示，基金认同岭大多年来坚持博雅教育精神、重视全人发展，亦见证大学在学术研究、人才培育及社会影响力方面屡创佳绩，相信在AI迅速发展的时代，科技必须与人文关怀并行，创新更须以责任为本，「基金期望透过支持岭大的跨学科研究与教育，培育能够善用科技、理解社会、关心社群的新一代学者与专业人才，为香港、为国家、为世界带来正面影响。」

秦泗钊感谢伍絜宜慈善基金及伍氏家族多年来对岭大的支持，强调基金是次捐赠将用作推动大学发展、促进跨学科协作，并支持针对迫切社会议题的创新研究。他续称，大学设立的专项研究基金将资助结合AI及数据科学的跨学科项目，提出创新方案，推动社会可持续发展，亦将进一步深化AI在不同学科的融合应用，提升大学研究实力与学术影响力，拓展师生的国际视野。

「伍絜宜岭南坊」是岭大首个为师生提供共享生活空间的综合大楼，致力提升教职员与学生之间的紧密互动和教学体验，以促进创新及培育全人发展的研究型人才。大楼采用自然采光和通风的建筑和室内设计，鼓励使用者节约能源及提升环保的意识，亦呼应大学致力促进和实现联合国为可持续发展的目标。

「伍絜宜跨学科学院」以可持续发展和跨学科研究为中心，聚焦气候变化与碳中和、清洁能源和储能、材料基因工程，以及结合AI设计的先进材料等领域，冀藉提出颠覆性的「产学研」项目，推动研究成果转化落地。

本报记者

延伸阅读︰

岭大研究：近四成家长不认同「买楼靠父母」 仅26%愿金钱资助子女置业

岭大办新春嘉年华融传统非遗与AI 喜迎马年

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 美军阵亡人数增至6人｜持续更新
01:15
伊朗局势｜巴林美国空军基地受袭 伊朗扬言向通过霍尔木兹海峡船只开火｜持续更新
即时国际
4小时前
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」 曾往阿富汗海地救援
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」曾往阿富汗海地救援
医生教室
4小时前
吴安仪社交平台宣布婚讯。
桌球｜吴安仪15年爱情长跑修成正果 社交平台宣布婚讯：开始人生新篇章
即时体育
5小时前
香港珠宝展爆惊人抢购潮！阿叔「胶篮头盔」冲锋抢货 网民：昂贵菜市场｜Juicy叮
00:36
香港珠宝展爆惊人抢购潮！阿叔「胶篮头盔」冲锋抢货 网民：昂贵菜市场｜Juicy叮
时事热话
5小时前
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
影视圈
18小时前
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
影视圈
8小时前
网红刘马车踩场大闹九记！双语怒骂35分钟「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O. 网民︰打住正义旗号周围赚流量
网红刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O.
饮食
3小时前
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
商业创科
2026-03-02 15:28 HKT
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！属同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
饮食
2026-03-02 12:17 HKT