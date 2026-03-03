岭大举办综合大楼及科学院命名典礼 设专项基金推动跨学科研究

岭南大学今日举行「伍絜宜岭南坊」综合大楼及「伍絜宜跨学科学院」命名典礼，同时宣布将设立「专项研究基金」，支持师生运用人工智能（AI）及数据科学进行跨学科研究，为社会的迫切议题提供创新解决方案。校长秦泗钊在典礼致辞时表示，大学将进一步深化AI在不同学科的融合应用，提升大学研究实力与学术影响力，拓展师生的国际视野。

校长︰基金资助结合AI及数据科学的跨学科项目

一众嘉宾于伍絜宜岭南坊外合照。岭大提供

出席仪式的伍絜宜慈善基金董事伍尚匡表示，基金认同岭大多年来坚持博雅教育精神、重视全人发展，亦见证大学在学术研究、人才培育及社会影响力方面屡创佳绩，相信在AI迅速发展的时代，科技必须与人文关怀并行，创新更须以责任为本，「基金期望透过支持岭大的跨学科研究与教育，培育能够善用科技、理解社会、关心社群的新一代学者与专业人才，为香港、为国家、为世界带来正面影响。」

秦泗钊感谢伍絜宜慈善基金及伍氏家族多年来对岭大的支持，强调基金是次捐赠将用作推动大学发展、促进跨学科协作，并支持针对迫切社会议题的创新研究。他续称，大学设立的专项研究基金将资助结合AI及数据科学的跨学科项目，提出创新方案，推动社会可持续发展，亦将进一步深化AI在不同学科的融合应用，提升大学研究实力与学术影响力，拓展师生的国际视野。

「伍絜宜岭南坊」是岭大首个为师生提供共享生活空间的综合大楼，致力提升教职员与学生之间的紧密互动和教学体验，以促进创新及培育全人发展的研究型人才。大楼采用自然采光和通风的建筑和室内设计，鼓励使用者节约能源及提升环保的意识，亦呼应大学致力促进和实现联合国为可持续发展的目标。

「伍絜宜跨学科学院」以可持续发展和跨学科研究为中心，聚焦气候变化与碳中和、清洁能源和储能、材料基因工程，以及结合AI设计的先进材料等领域，冀藉提出颠覆性的「产学研」项目，推动研究成果转化落地。

本报记者

延伸阅读︰

岭大研究：近四成家长不认同「买楼靠父母」 仅26%愿金钱资助子女置业

岭大办新春嘉年华融传统非遗与AI 喜迎马年