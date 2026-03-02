伊朗局势︱科大︰中东出差教职员正回程 强调保障校内中东学生生活

美国和以色列近日空袭伊朗，其后伊朗亦向周边中东多国发动袭击，导致区内局势不明朗。香港科技大学首席副校长郭毅可在今日的传媒聚会上表示，校方正在统计校内有多少学生来自中东，强调会保障他们的安全，又称早前有教职员前往中东出差，目前已在回程，情况安全。

郭毅可指出，由于战事近日才发生，校方正在统计来自中东的学生数目，但相信为数不少，亦有学生来自伊朗，强调校方会保证有关学生不受战事影响、让他们的学习生活正常进行。

面对近年国际局势变化、特别是中美关系不稳，校长叶玉如强调大学与美国的合作仍在继续，例如自己的生命科学领域仍有很多美国的合作伙伴，认为即使目前国际环境紧张，科研合作仍会继续进行。

副校长（研究及发展）郑光廷亦表示，上月与美国晶片制造商Intel合作建立联合实验室，认为涉及大学的研究成果大多会对外发表，相信在这层面的国际合作不会受太大影响。他承认各国可能会有出口管制，在地缘政治下各国规管的松紧各有不同，但相信各地大学仍会积极建立国际合作，「有些路不好走就走其他的路，有些领域比较敏感就走比较不敏感的路，在这前提下国际合作一直都没受到太大的阻碍。」

本报记者

