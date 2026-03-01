Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势︱城大3名学生身处土耳其交流 校方︰已取得联络

教育新闻
更新时间：18:42 2026-03-01 HKT
发布时间：18:42 2026-03-01 HKT

美国与以色列日前空袭伊朗多个地点，触发伊朗向中东多国发动反击行动，区内局势不明朗。本报向教育局及八间资助大学查询，城市大学证实，目前有3名学生在土耳其进行交流活动，校方已与三人取得联络。

中大︰未接获APAIE与会者求助

城大回复查询表示，根据纪录，目前有3名学生在土耳其进行交流活动，校方一直和他们保持联络，提醒他们注意安全；又密切留意局势发展，作出适当安排，并劝喻所有教职员应避免前往中东一带地区。

中文大学主办的2026年度亚太国际教育协会（APAIE）年会暨展览上周结束，校方称暂未收与会人士就战事的任何求助，目前中大亦无学生在战事地区及周边地带参加交换生计划。岭南大学、浸会大学均表示大学目前并没有学生在中东交流、或接获身处该区的求助或个案。

另外，一行超过40人的香港联校游学团，在周六（28日）返抵本港。带领8名学生前往杜拜的沙田天主教圣华小学主任高家俊表示，有家长及同事不停向他们询问情况，但因在机上而未能回复，甫下机已报平安。他透露前日一行人曾到当地著名地标棕榈岛，期间传出爆炸声，「我们能安全回来真的很幸运。」

本报记者

