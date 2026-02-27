财政预算案2026︱教育占开支比例仅13% 蔡若莲：政府投资教育不减

新一份《财政预算案》披露下年度教育总开支预算近1120亿元，占政府整体开支比例仅13.3%。教育局局局蔡若莲解释，学龄人口结构性下跌，相对医疗等政策范畴，教育开支似有减少，但强调政府对教育投资不会减少。对于去年起取消的2500元学生津贴不再重启，蔡若莲重申在公共财政紧张下，须按提高教育质量与针对性为原则，无意再「无差别通派」。

虽然来年教育总开支预算与去年相若，但占政府整体开支比例近年不断下跌。蔡若莲会见传媒解释，回归至今教育开支的实际数字有增长，但承认本港出生率下跌、学龄人口结构性下降，教育范畴的开支比例，不如医疗等范畴急速增加，「相对来讲看似减少，但实际上政府对教育的投资没有减少」。她续称，因应实际情况运用资源，当局亦考虑到幼稚园面对营运压力，即使要严控开支，当局亦没有削减参与幼教计划的幼稚园「单位资助额」，仅把活动津贴与聘任代课教师支援津贴并入，「两项津贴合共约4000万元，假如我们按幼稚园整体开支2%（削减），就可能要到6000万元」。她强调校方可实报实销方式，为参与培训教师聘请代课，相信整合津贴对幼教质素影响不大。

被问到去年起取消的2500元学生津贴不再重启，蔡若莲形容以往做法是「无差别通派」，在当前公共财政紧张，期望教育开支聚焦高质量发展，并集中资源针对性协助有需要学生，而书簿、车船、午膳津贴等学生津助，亦占教育开支8%。

优质教育基金预留20亿元支援中小学数字教育，其中5亿元预留作「『智启学教』拨款计划」资助校本数字教育。蔡若莲透露其余15亿元，用途包括提供4万个教师培训名额，确保全港教师接受人工智能（AI）与数字转型的相关培训，亦会预留款项开发AI教育平台、加强校园基建与配套等；《中小学数字教育发展蓝图》初稿已完成，料今年内完成，内容涵盖学生运用AI伦理道德等素养、教师的教学应用、学校管理的数字化转型等。她亦称本港的大学院校在AI应用方面有吸引力，连同个别院校开设金融、商业管理等主题体验活动，相信各院校可按自身特色，推动「游学香港」活动。

