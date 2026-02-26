教大健儿全运会夺5金 单车队总教练获任客席教授

教育大学40名学生运动员及校友早前出战第十五届全国运动会，最终在五个项中勇夺金牌。教大今日举办嘉许礼，向所有参赛者颁发「精英运动员奖学金」及嘉许状，表扬他们在全国赛事中的杰出表现。教大亦宣布委任体育学院单车总教练达海飞，出任教育发展与创新学院客席教授（实践）。

李思颖梁颖仪携手创香港单车队单届夺金纪录

教大参加全运会的40名学生运动员及校友中，诞生多名金牌得主，成绩亮眼。其中李思颖与梁颖仪成功斩获场地单车麦迪逊赛金牌，并在场地单车全能赛及公路单车赛中再夺两金，单届赛事共摘下三面金牌，创造香港单车队历来单届夺金最多的纪录。韵律泳「姐妹花」的王柳懿与王芊懿，在花样游泳（韵律泳）双人项目勇夺金牌，七人榄球则由李卡度，联同队友，为香港夺得首面全运金牌。

达海飞出任教大客席教授

校长李子建赞扬运动员的表现，指他们在赛场上的表现，是整个香港的骄傲，同时亦感谢单车队总教练达海飞应允出任教大客席教授（实践），为教大学生带来宝贵的国际视野与专业知识。校董会主席黄友嘉亦祝贺所有运动员，赞扬他们在赛场上表现，体现教大重视专业、鼓励创新，以及追求卓越的教育理念。

