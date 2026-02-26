Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

教大健儿全运会夺5金 单车队总教练获任客席教授

教育新闻
更新时间：21:11 2026-02-26 HKT
发布时间：21:11 2026-02-26 HKT

教育大学40名学生运动员及校友早前出战第十五届全国运动会，最终在五个项中勇夺金牌。教大今日举办嘉许礼，向所有参赛者颁发「精英运动员奖学金」及嘉许状，表扬他们在全国赛事中的杰出表现。教大亦宣布委任体育学院单车总教练达海飞，出任教育发展与创新学院客席教授（实践）。

李思颖梁颖仪携手创香港单车队单届夺金纪录

教大参加全运会的40名学生运动员及校友中，诞生多名金牌得主，成绩亮眼。其中李思颖与梁颖仪成功斩获场地单车麦迪逊赛金牌，并在场地单车全能赛及公路单车赛中再夺两金，单届赛事共摘下三面金牌，创造香港单车队历来单届夺金最多的纪录。韵律泳「姐妹花」的王柳懿与王芊懿，在花样游泳（韵律泳）双人项目勇夺金牌，七人榄球则由李卡度，联同队友，为香港夺得首面全运金牌。

达海飞出任教大客席教授

校长李子建赞扬运动员的表现，指他们在赛场上的表现，是整个香港的骄傲，同时亦感谢单车队总教练达海飞应允出任教大客席教授（实践），为教大学生带来宝贵的国际视野与专业知识。校董会主席黄友嘉亦祝贺所有运动员，赞扬他们在赛场上表现，体现教大重视专业、鼓励创新，以及追求卓越的教育理念。

本报记者

延伸阅读：

奥运韵律泳金牌姊妹花 攻读教大博士 冀助运动员应对心理问题 现全力备战全运会

教育大学｜19名精英运动员获录取 分别入读6个本科课程

 

 

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
被告彭励进否认2项强奸罪受审。资料图片
18岁女疑饮加料大麻啤酒后晕眩遭强奸 男同事否认两罪受审
社会
7小时前
30岁港男亮身家呻穷想揾快钱拍拖 网民劝检讨开支 自爆月入万零花7年储$100万｜Juicy叮
30岁港男亮身家呻穷想揾快钱拍拖 网民劝检讨开支 自爆月入万零花7年储$100万｜Juicy叮
时事热话
5小时前
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
2026-02-25 19:30 HKT
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
影视圈
2小时前
上海客「扑机票」昨夜来港买豪宅 老业主挨眼瞓签约 终午夜前1.2亿成交 悭税270万
上海客「扑机票」昨夜来港买豪宅 老业主挨眼瞓签约 终午夜前1.2亿成交 悭税270万
楼市动向
5小时前
香港贸发局推「创业快线」计划 助本地初创踏上成功大道
创科资讯
3小时前
江旻憓收「一男子」利是甜笑回应 向记者派利是须三度「补飞」｜Kelly Online
江旻憓收「一男子」利是甜笑回应 向记者派利是须三度「补飞」｜Kelly Online
政情
8小时前
湿疹新配方！港大研发湿疹新配方全线断货 购买渠道/补货日期/每月设限购？
保健养生
9小时前