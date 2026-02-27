安基司学校｜高中校舍落户西九 助外出探索拓视野

安基司学校的中学部分为两个校舍，初中位于元朗校舍，而高中校舍将设于西九龙，目的让学生多点体验不同环境，亦可有更多机会见识、接触多元事物，学习独立，蔡加敏补充，其核心原因，是高中阶段需要一个更专注，以及一个专门进行生涯规划的地方。「高中生不再是小孩，须具备更高的自律能力，自行处理个人事务，整体校园氛围也因而有所不同，所以须置身于一个更适合为升学做准备的环境中。」

像大学校园 按学科分区

在西九龙的市区校舍，学习过程会更独特，就像大学校园，划分不同学科区域，隐隐已与大学接轨。「高中设计会较为严肃，极具英国传统学校的风格，这种书卷环境让人更为专注学习，所以初中与高中的校舍有分开的必要。」蔡加敏表示，元朗校舍在开办初中后，已不够空间发展高中，另找地方开办高中，对各方面安排也更佳。

另外，蔡加敏指高中部选址西九龙，主要原因该区为交通枢纽，四通八达，且拥有众多文化设施和丰富的活动资源，便于高中生外出探索及拓展视野。「高中不排除招收非本地生入读，因为政府现正积极推动『留学香港』计划，范围已不止大学，还包括中学阶段。因此，我们认为校舍不需要局限在元朗，选择一个全港都容易到达的地方，更能发扬安基司和圣比斯的办学理念。」

