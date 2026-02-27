Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

安基司学校｜高中校舍落户西九 助外出探索拓视野

教育新闻
更新时间：12:00 2026-02-27 HKT
发布时间：12:00 2026-02-27 HKT

安基司学校的中学部分为两个校舍，初中位于元朗校舍，而高中校舍将设于西九龙，目的让学生多点体验不同环境，亦可有更多机会见识、接触多元事物，学习独立，蔡加敏补充，其核心原因，是高中阶段需要一个更专注，以及一个专门进行生涯规划的地方。「高中生不再是小孩，须具备更高的自律能力，自行处理个人事务，整体校园氛围也因而有所不同，所以须置身于一个更适合为升学做准备的环境中。」

像大学校园 按学科分区

在西九龙的市区校舍，学习过程会更独特，就像大学校园，划分不同学科区域，隐隐已与大学接轨。「高中设计会较为严肃，极具英国传统学校的风格，这种书卷环境让人更为专注学习，所以初中与高中的校舍有分开的必要。」蔡加敏表示，元朗校舍在开办初中后，已不够空间发展高中，另找地方开办高中，对各方面安排也更佳。

另外，蔡加敏指高中部选址西九龙，主要原因该区为交通枢纽，四通八达，且拥有众多文化设施和丰富的活动资源，便于高中生外出探索及拓展视野。「高中不排除招收非本地生入读，因为政府现正积极推动『留学香港』计划，范围已不止大学，还包括中学阶段。因此，我们认为校舍不需要局限在元朗，选择一个全港都容易到达的地方，更能发扬安基司和圣比斯的办学理念。」

文：刘佩桦  摄影：Vincent Wong

延伸阅读：

安基司学校成立中学部 贯穿12年无缝衔接教育 初中部拟9月开办 高中伙拍英国圣比斯

安基司学校｜国际本地双轨制 高中体验剑桥大学基础课程
 

最Hit
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
生活百科
23小时前
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
向华强证身家不留儿子 附加「禁移民美国」条件 郭碧婷做遗产管理人 细仔向佑：不公平
向华强证身家不留儿子 附加「禁移民美国」条件 郭碧婷做遗产管理人 细仔向佑：不公平
影视圈
16小时前
鳄王警告国际秩序或瓦解 分析大周期「第六阶段」 乱世首选黄金守住财富
鳄王警告国际秩序或瓦解 分析大周期「第六阶段」 乱世首选黄金守住财富
商业创科
6小时前
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
影视圈
18小时前
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
2026-02-25 19:30 HKT
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影视圈
3小时前
朱玲玲二仔恋情浮面？霍启山绯闻女友娜然现身中环 传已融入霍家地位获肯定
朱玲玲二仔恋情浮面？霍启山绯闻女友娜然现身中环 传已融入霍家地位获肯定
影视圈
16小时前
46岁前TVB主播入院照流出 脚伤恶化肿如猪蹄痛到爬行 去年左下腹疼痛曾忧患癌
46岁前TVB主播入院照流出 脚伤恶化肿如猪蹄痛到爬行 去年左下腹疼痛曾忧患癌
影视圈
19小时前