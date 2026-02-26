Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

丘成桐中学科学奖（亚洲）比赛结束 港生代表夺一金四银

教育新闻
更新时间：17:06 2026-02-26 HKT
发布时间：17:06 2026-02-26 HKT

第七届丘成桐中学科学奖（亚洲）比赛早前结束，今届共有来自24个地区的509队中学生参赛。本港学生代表除了在经济金融建模科组别获金奖，亦在计算机科学、物理、生物及化学组别获得银奖。当中，获得物理科银奖的弘立书院队伍成员王晨羽、黄蓝白及郑斯允，后日（28日）将于网上举行的年度科学讲座分享其经验。

物理科银奖代表将于网上讲座分享

丘成桐中学科学奖的年度网上科学讲座将于后日举行。香港科学院提供
作为年度赛事的丘成桐中学科学奖（亚洲），由香港科学院、清华大学丘成桐数学科学中心和香港中文大学数学科学研究所联合举办，期望鼓励年轻一代于中学阶段开始进行科学探索，启发他们的科研潜质和志趣，从而吸引更多年轻人选择科学研究为终身事业。在今届亚洲赛区脱颖而出的队伍，去年12月曾到北京参与总决赛，与内地、美洲等多个地区胜出的队伍一较高下。

该奖地区总监、港科院创院院士黄乃正期望，是次科学比赛能引领年轻一代步入科研殿堂。他指国家「十五五」规划提到，青少年是国家科技发展的未来力量，学生应持续探索科学前沿，主动对接时代需求，在深耕学术、探索科学前沿的过程中，推动科技自主创新，助力社会高质量发展。

大会于后日举行的网上公开讲座，以「掌握机缘的智慧」为题，创新科技及工业局局长孙东，以及身兼中文大学校长的港科院院长卢煜明将以录像致辞，丘成桐中学科学奖创办人、港科院荣誉院士丘成桐将压轴致感谢辞。其他与会嘉宾包括中大医学院副院长（研究）黄秀娟、中大卓敏地理与资源管理学教授关美宝、香港大学李嘉诚医学院助理院长（核心平台及拓展）黄泽蕾等。

本报记者

