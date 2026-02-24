Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

岭大研究：近四成家长不认同「买楼靠父母」 仅26%愿金钱资助子女置业

教育新闻
更新时间：17:12 2026-02-24 HKT
发布时间：17:12 2026-02-24 HKT

不少年轻一代置业需要父母资助，被讥为「父干、母干」。岭南大学研究发现，近四成受访家长不认同子女买楼是他们的责任，仅两成半人有意为子女置业提供援助。研究亦发现受访家长倾向「借钱不送钱」，向成年子女灌输财务责任感，避免他们过度依赖父母。学者建议政府增加资助房屋供应，检讨退休保障制度，让家庭资源能真正协助下一代向上流动。

倾向「借钱不送钱」

岭南大学研究发现，近四成受访家长不认同子女买楼是他们的责任。 资料图片
岭大研究生院伙拍阿姆斯特丹大学及伦敦大学学者进行研究，在2020年至21年随机电话访问逾千名与25至35岁成年子女同住的本地父母，发现67%受访家长认为子女未有财政能力负担买楼自住，但打算未来5年为子女置业提供财务支援者仅26%，其中三成人考虑直接赠送现金，近半则打算「贷款加餽赠」，另有14%受访者倾向借贷。

高达37%受访家长直言资助子女买楼并非他们的责任。在无计划提供财务支援的受访父母中，逾半选择让子女继续同住，各约三成人愿意减轻子女家用与帮忙照顾孙儿。45%受访者认同政府未能有效协助年轻一代「独立生活」；近七成人希望政府提供更多资助房屋供应，协助子女「上车」。有受访家长在深入访谈表示，倾向「借钱不送钱」的策略，向成年子女灌输财务责任感，避免他过度依赖父母。

刘嘉慧指，研究结果反映父母对直接资助子女置业，整体较为审慎。 网上图片
岭大研究生院副教授（研究）及政策研究博士课程总监刘嘉慧指，研究结果反映不少父母即使认为应该帮助子女置业，但对直接的金钱资助，整体较为审慎，大部分倾向以借贷、部分资助形式协助支付首期，「不少接近退休的业主及公屋住户本身资源有限，同时期望成年子女为自己的人生负责」。她指不少家长认为政府同样有责任协助年轻一代解决住屋问题，建议政府扮演更积极角色，增加居屋、绿置居等资助出售房屋供应，并检讨退休保障制度，减轻长者对子女家用的依赖。

本报记者

