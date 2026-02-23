中大医学院推医科毕业生博士课程 允基础专科训练期起兼读

本港医疗体系长期需要高端人才，中文大学医学院7月开办医学博士课程，供专科发展的医科毕业生，在接受3年基础专科训练的第二年即可兼读博士课程，从而节省时间与保障收入来源。副院长（科研转化及创业）莫树锦在传媒春茗指，成为拥有博士学位并在港注册的专科医生一般需要17年，且在修读博士学位期间，一般薪金水平仅够糊口，「大部份学生即使有意向（进修），付出的代价仍高」，新计划有助培育更多本地医科博士生。

由中大医学院雇用完成课程

在新计划下，医学生完成6年医科课程和一年实习后，在其3年基础专科训练的第二年即可藉空闲时间开始兼读博士课程、参与相关研究，完成基础训练后中大医学院会雇用他们完成博士课程，之后再继续3年高级专科训练，从而成为具博士学位的专科医生。

莫树锦解释，在专科训练期间，有关医生仍是医管局全职雇员，加上中大提供课程资助，有助减轻他们的经济压力，但承认获资助博士生数目视乎拨款而定，未来不排除发起募捐，期望社会支持本地博士课程发展。

新教研综合大楼料明年落成

中大医学院正兴建新教研综合大楼，院长赵伟仁透露大楼将于2027年落成，最多可容纳多达1000名研究人员。他强调未来会积极主动招聘和挽留人才，预料今年将增聘33名教授。对于会否争取增加医科生学额，赵伟仁称学院有能力培育更多医学生，但科技大学正开展第三间医学院，现时增至400学额「有困难」，须视乎政府整体规划。

人工智能（AI）作为未来科技发展的大趋势，赵伟仁表示，中大会在今年成立「医学人工智能中心」，在研究和教学方面加强使用AI，包括建立智能生物样本库、加强AI赋能手术机械人的自动化、开发医学AI课程等。副院长（教育）黄仰山补充，校方在相关课程层面亦有新发展，包括增加AI伦理教育、临床应用等，亦将推出「跨专业医疗护理」课程，推动跨学科学生合作完成专题活动和习作，例如由医生教授基本生命支援、注射等无菌技术由护士牵头实习等；每位医学生亦会学习中医运作，例如如何把脉等。

本报记者

延伸阅读︰

中大医学院肠道微生态配方 纾缓自闭童焦虑 改善睡眠提升学习记忆力

眼中风 │ 港大医学院研究：GLP-1药物与缺血性视神经病变无显著关联