岭大伙乌拉圭共和国大学 拓南美学术合作

岭南大学（岭大）昨日与乌拉圭规模最大的公立高等教育机构乌拉圭共和国大学（Universidad de la República, UdelaR）正式签署合作备忘录，正式缔结学术合作伙伴关系。岭大指，是次合作为两校在学者交流、研究合作及学生交流等方面建立长远合作框架，亦标志著岭大与南美洲地区高校拓展国际学术合作迈出重要一步。

借力南美顶尖学府资源 强化国际研究网络

岭大校长及韦基球数据科学讲座教授秦泗钊欢迎乌拉圭共和国大学代表团的到访。他指，岭大积极推动香港发展成为国际专上教育枢纽，近年更顺应数码时代的发展趋势，在各学科领域主动融入人工智能与数据科学元素，大力推行「博雅＋科技」的发展模式。他期望透过是次合作，整合双方学术优势，深化跨学科研究协作，为全球面临的迫切议题，共同探索创新解决方案。

签约仪式由岭大学术暨教务副校长及林文赞科学计算讲座教授陈汉夫，与乌拉圭共和国大学校长赫克托·坎塞拉共同主持。陈汉夫表示，乌拉圭共和国大学作为当地历史最悠久的公立高等学府，此次合作将带来宝贵的网络与学术资源，促进岭大与南美洲地区的研究人员交流互动，并充分发挥双方优势，推动知识转移力量。

根据合作备忘录，两所大学将在学术交流与研究合作方面建立合作框架，并探索多个潜在合作方向，包括教学与研究人员的互访交流、学生交流；促进学术研究合作，助力拓展跨地域的学术交流网络。

本报记者

延申阅读

获岭大颁授荣誉人文学博士学位 甄子丹：深感荣幸 冀年轻人珍惜校园学习机会

岭大研发教学平台夺QS全球教学创新大奖奖项

