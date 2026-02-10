调查指青年社会支援不足 团体促设专项基金助上流

新一份《财政预算案》月底发表，有团体就本港青少年社会向上流动发展展开调查，发现社会支援不足，是导致青年希望感偏低的核心因素，影响青年向上流动，促请政府推出针对性政策，协助年轻人重拾社会流动的信心。

调查揭青年支援不足



调查发现，年青人普遍感到自身社会网络薄弱，影响就业机会及上流空间。钟绰盈摄

关注学童发展权利联席在去年7至9月访问168名12至24岁青年，探讨「资本」、「不平等」及「制度障碍」如何影响年轻人的生活经验、社会流动机会及未来希望感的看法。结果发现，青年在社会流动印象、经济资本、文化资本、社会资本、象征资本、个人能动性及希望感等各范畴，平均分均仅达合格线，当中「社会资本」更是所有项目中得分最低的一项，仅5.06分，受访青年普遍感到自身社会网络薄弱、缺乏人脉连结，进而影响就业机会与向上流动空间。

联席指，尽管政府多年来推出「低收入在职家庭津贴」「共创明Teen」计划、「儿童发展基金」等措施，回应儿童贫穷议题，但相关计划的服务对象多集中于高小至初中阶段，对于正面临升学选择、就业过渡及融入社会制度门槛的高中至大专青年，相关支援明显不足；年青一代并非全然「躺平」，但质疑制度能否真正提供向上流动的阶梯，联席形容受访青年「不极端悲观，但明显保留」。

促设专项基金 强化青年学业与心灵支援

调查亦发现，有达62.5%受访青年认为在透过教育实现向上流动的过程中「缺乏学术支援」，61.9%饱受「心理健康压力」困扰，60.7%受「家庭收入」限制，另有60.1%表示「缺乏发展动力」。联席认为，只要为青年提供合适渠道参与社会、发挥个人能动性，便能有效提升其对未来的希望感，但单靠向家庭发放津贴、提供现金援助等政策，不足以重建青年自信，必须同时加强对年青人的认可与支持，强化其对未来的希望。

联席建议政府专门设立支援青少年的基金，聚焦16至25岁群组，并资助非牟利机构推行「桥接型社会资本」先导计划，内容涵盖职涯规划指导、行业导师配对、社会制度融入支援及跨界别实习实践机会，协助青年真正融入社会并拓展向上流动空间。同时建议将「学习支援及心理健康」列为推动青年向上流动的基础设施，政府、学校及社区须将相关支援纳入常规服务，包括提供课后学习支援、设立安静自修空间、同伴学习小组，以及建立校本心理健康资源与社区青年工作者的协作机制。

记者钟绰盈

延伸阅读：

调查：逾9成受访基层反对削2500元学生津贴

施政报告2025｜团体乐见三层应急机制恒常化 市民冀加强民生支援

