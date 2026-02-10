DSE 2026｜逾5.8万人报考文凭试 606考生挑战「终极状元」

新一届中学文凭试（DSE）笔试将于4月开考，今年逾5.8万人报考，较去年增近2800人。其中606名学校考生除核心科目外，报考4个选修科目，挑战「终极状元」，较去年增加30人，创2024年文凭试改革后的新高。

DSE 2026｜整体考生增近5% 36人报考丙类乌尔都语

考试及评核局昨公布，今届文凭试共逾58500人报考，按年增近5%，其中学校考生有46390人，较去年增加912人；自修生则达12186人，按年增逾1800人。学校考生的报考科目组合与去年大致相若，近52%学校考生在4个核心科目外，报考2个选修科目，另约4成人报考3科。至于报考4个选修科目，问鼎「终极状元」，即争取获得7科5**及公民与社会发展科取得达标成绩的学校考生有606人，是2024年文凭试改革后的新纪录。

丙类其他语言科目则有946人报考，较去年增加逾两成，亦为历届文凭试新高，其中日语「冧庄」成为最多考生报考的选修科目，报考人数达715人，较去年增逾22个百分点；今年新增的乌尔都语，亦有36人报考。至于乙类应用学习科目，共有7836名考生报考。

