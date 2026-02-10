Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

DSE 2026｜逾5.8万人报考文凭试 606考生挑战「终极状元」

教育新闻
更新时间：10:43 2026-02-10 HKT
发布时间：07:40 2026-02-10 HKT

新一届中学文凭试（DSE）笔试将于4月开考，今年逾5.8万人报考，较去年增近2800人。其中606名学校考生除核心科目外，报考4个选修科目，挑战「终极状元」，较去年增加30人，创2024年文凭试改革后的新高。

DSE 2026｜整体考生增近5% 36人报考丙类乌尔都语

考试及评核局昨公布，今届文凭试共逾58500人报考，按年增近5%，其中学校考生有46390人，较去年增加912人；自修生则达12186人，按年增逾1800人。学校考生的报考科目组合与去年大致相若，近52%学校考生在4个核心科目外，报考2个选修科目，另约4成人报考3科。至于报考4个选修科目，问鼎「终极状元」，即争取获得7科5**及公民与社会发展科取得达标成绩的学校考生有606人，是2024年文凭试改革后的新纪录。

丙类其他语言科目则有946人报考，较去年增加逾两成，亦为历届文凭试新高，其中日语「冧庄」成为最多考生报考的选修科目，报考人数达715人，较去年增逾22个百分点；今年新增的乌尔都语，亦有36人报考。至于乙类应用学习科目，共有7836名考生报考。

本报记者

延伸阅读︰

DSE 2026│考评局文凭试资讯日 约600人参与

教育局推文凭试打气短片 状元运动员齐撑考生

最Hit
屯门井头中村男子倒毙村屋内 头部伤势不寻常 警方暂列谋杀拘死者妻
01:06
屯门井头中村男子倒毙村屋内 头部伤势不寻常 警方暂列谋杀拘死者妻
突发
3小时前
前港姐超低胸「上下失守」被丧摸画面曝光 卖性感登台吸金屡遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被丧摸画面曝光 卖性感登台吸金屡遇狼爪
影视圈
17小时前
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
影视圈
19小时前
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
影视圈
14小时前
星岛申诉王｜北角$29自助餐变长者食堂 直击场内墟冚迫爆争食
02:08
星岛申诉王｜北角$29「酒店式」任食放题自助餐 直击场面墟冚10分钟被抢空
申诉热话
4小时前
汪明荃办年货「惊人造型」惹热议  手持巨物尽展平民巨星风范  网民：贴地过隔篱屋师奶
汪明荃办年货「惊人造型」惹热议  手持巨物尽展平民巨星风范  网民：贴地过隔篱屋师奶
影视圈
14小时前
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
影视圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐楼活化为艺术新地标 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY连结人心的社区桥梁
艺文资讯
1小时前
前《爱回家》险死男星倡「合约婚姻」：老婆玩两年先谂续约  自嘲人穷身体差  离婚多年认心理变态
前《爱回家》险死男星倡「合约婚姻」：老婆玩两年先谂续约  自嘲人穷身体差  离婚多年认心理变态
影视圈
13小时前
周三晚「万众开心」初配纪仁安，且看能否为谭校长建功。
谭校长爱驹初配纪仁安
马圈快讯
2026-02-08 19:15 HKT