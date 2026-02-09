第四十一届星岛辩论 | 郑裕彤中学立论清晰到位

正方玛利诺神父教会学校对反方顺德联谊总会郑裕彤中学的一场赛事，辩题为扩大政府资助专上院校非本地学生限额利大于弊。



正方指出，香港的教育枢纽发展初见成果，增加非本地学生比例可提升大学的国际化程度，亦可扩阔学生的国际视野。其次，吸纳海外人才对维持香港的竞争力至关重要。正方提及，香港的出生率持续下降，加上移民潮，导致参与大学联招人数下降。增加非本地学生的学额不仅有助大学的财政收入，也能提高未来香港的收生质素。

反方则强调，扩大非本地学生的入学名额，会令本地学生的入学机会受损。反方举出数据，自从更多非本地生入学后，职训局某些高级文凭课程的本地生取录率，从2023年的65%下降至2025年的55%。此外，反方举出数间大学的例子，说明教室、实验室、宿位和休憩设施等数量不足，无法配合更多学额。以宿舍为例，平均3至4名本地学生才有一个宿位，估计未来宿位的缺口进一步增至7万个。



进入中段，正方力言，非本地学生可为大学提供丰厚的财政支持，以2022/23年度为例，非本地学生的学费总达38亿元，是本地学生的3至4倍。此外，正方认为学生宿位问题可透过外租方式解决，还指大约四成非本地生毕业后会留港工作，成为香港的纳税人。



综观双方表现，评判认为反方在资料整合上相对清晰，特别是针对资源不足的问题详尽说明；而正方的回应则显得相对简单，欠缺力度。