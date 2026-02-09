Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

胡怀中获委任为树仁大学校长：将贯彻钟期荣与胡鸿烈教育家精神

教育新闻
香港树仁大学（仁大）宣布委任胡怀中为仁大校长，即日(9日)生效。

胡怀中：将秉承仁大办学宗旨

胡怀中表示，将继续秉承『敦仁博物』办学宗旨。
胡怀中表示，将继续秉承『敦仁博物』办学宗旨。树仁大学提供

作为已故校监胡鸿烈次子，胡怀中自1985年起服务树仁，在大学发展各方面贡献良多，当中包括行政管理、教与学发展、校舍扩充及大学正名等。2015年开始，胡怀中便担任常务副校监，全面领导及监督仁大管理团队统筹大学运作及发展工作，并于上年8月署任校长。

胡怀中在接受任命时表示：「我将继续秉承『敦仁博物』办学宗旨，贯彻两位创办人钟期荣博士与胡鸿烈博士的教育家精神，与树仁同仁并肩致力大学的持续发展。」

本报记者

