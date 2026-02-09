天气｜中大研AI「风乌」 天气有效预报增至11.25天 全球首个突破10天中期气象预报模型

人工智能（AI）技术应用日广，香港天文台去年亦引入AI气象预报系统「风乌」，用于大雨及台风预测。该系统由香港中文大学与上海人工智能实验室等机构联合研发，其研发者之一、香港中文大学工程学院信息工程学系教授欧阳万里近日接受本报专访时表示，「风乌」有效预报天数已提升至11.25天，是全球首个突破10天的中期气象预报模型，未来将持续优化，将AI赋能，助力民生与产业发展，并积极推向国际市场。

欧阳万里称，「风乌」研究始于2022年，2023年初推出首个版本。他引述科学界权威杂志《Science》指出，过去50年全球最佳气象预报皆依赖物理方程求解，而2022年欧洲中期天气预报中心有效预报天数仅8.5天。目前「风乌」的AI模型成功超越传统物理方程求解方法，将有效预报天数推至11.25天，成为全球首个突破10天的中期气象预报模型。「过去依靠物理方法每10年才能提升1天（有效预报天数），现在通过AI方法，6个月就能实现1天的提升，增长速度是原来的20倍，这是AI带来的高速气象预报增长效果。」

至于「风乌」的技术原理，欧阳万里表示，「风乌」采用欧洲中期天气预报中心提供的数据集，且已通过该中心评估并获得良好反馈。「风乌」属于端到端AI系统，它现时的预报分辨率提升至0.09经纬度，收集风向、风力、湿度、温度等气象要素，再通过AI模型预测下一小时各格点的气象数据。他称，过去气象预报需要数万个CPU节点，现在于AI帮助下，「只需要一张GPU卡，把它安装在电脑里，就能开展气象预报工作了。」

香港天文台于去年引入「风乌」，提供其未来15天的地面风、气温、海平面气压及降雨，以及高空风、气温、相对湿度及位势高度预报。网上截图

欧阳万里透露，现时中国气象局及上海市气象局已将「风乌」模型集成到气象预报员日常使用的系统中，香港天文台去年亦将「风乌」引入至平台，主要用于台风预报。然而，他坦言，AI气象预报方法无法保证100%准确，仍有很大优化空间。他又透露，港铁已提供资金支持，计划结合「风乌」的气象预报结果，预测港铁人流变化，规划列车班次。

此外，「风乌」亦成功延伸至绿色能源领域，助力风能、光能发电的精确规划。欧阳万里指，此前「风乌」已与内地一家大型能源集团合作，在内蒙古400多个风光发电站投入应用，每年节省约4000万元人民币开支。团队将持续优化「风乌」，亦会与各领域科研专家合作，并积极将「风乌」推向国际市场。

