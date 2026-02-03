宏福苑五级火｜网传教师引用火灾事故 吁学生更认真地「走火警」 校方对惹公众不安致歉

近日网上流传一条录音，指马锦明慈善基金马陈端喜纪念中学一名教师在日前一次火警演习期间，以大埔宏福苑五级火作为例子，要求学生更认真地参与演习，引起网民关注。该校今日（3日）于学校网站发表声明，承认有个别教职员在表达及用语上欠妥，对引起社会及公众人士的不安，校方深表歉意，事后已通报教育局及办学团体。教育局回应《星岛》查询时表示，已联络有关学校，要求学校严肃跟进，并以书面方式向教育局详细交代事件。

校方：个别教职员在表达及用词上欠妥

该段录音的内容为一名男教师疑似向学生训话，以宏福苑作为例子，要求学生询问大埔区居民，「他们会不会觉得若当年读书时代走火警演习『认真点』，当日伤亡就会减少」，又强调「走火警」是要训练学生的态度。有关录音引发网民讨论，有网民指出涉事教师来自位于将军澳的马锦明慈善基金马陈端喜纪念中学。

马锦明慈善基金马陈端喜纪念中学今日在网站发表声明，回应社交媒体关注学校1月30日举行的火警演习。校方表示已了解事件，并启动危机应变方案处理，又承认个别教职员在表达及用词上欠妥，对引起社会及公众人士的不安深表歉意，事后已通报教育局及办学团体，并与相关教职员会面，检讨及制定改善方案，以避免同类事件再次发生。

教育局：要求学校严肃跟进 书面交代事件

校方续称已就事件启动「危机处理小组」，要求全体教职员、辅导组老师、驻校社工及教育心理学家，了解及观察各班学生的情绪反应，以识别有需要的学生及提供进一步支援；另亦向家长发通告，提醒家长留意子女情绪状况、给予适切的关心和安慰，并与学校保持紧密联系。

教育局回复本报查询时表示，已联络有关学校，要求学校严肃跟进，并以书面方式向局方详细交代事件；局方亦会继续与学校保持联系，提供适切意见及支援。

