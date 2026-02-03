都大与厂商会签署合作备忘录 开展实习计划及行业推广
香港都会大学与香港中华厂商联合会昨日签署合作备忘录，建立学术与业界合作伙伴关系。根据备忘录，都大与厂商会将推动应用研究，并开展紧贴业界发展的实习计划及行业推广，携手促进产、教、研融合，发挥协同效应。
双方建立恒常及紧密沟通机制
合作备忘录在都大校长林群声及厂商会会长卢金荣见证下，由都大副校长（策略规划）区启明与厂商会常务副会长马介钦签署。
林群声表示，都大兼具自行评审学历资格及作为首间应用科学大学的优势，一直灵活办学，「都大与厂商会的合作将促进双方的恒常沟通、具意义的交流及深度合作。我深信我们能为香港带来实质贡献，透过人才培育，共同应对未来各行业的各种挑战。」卢金荣则指，「我们将携手研发具实用性的跨行业共性技术，并积极推动科研成果落地应用，以提升其市场价值。」
在合作备忘录框架下，都大与厂商会将建立恒常及紧密的沟通机制，让大学更能迅速掌握工商环境及企业面对的挑战，以加强人才培育与回应产业发展需求。双方亦会进一步推动应用研究，以及开展紧贴业界发展的实习计划及行业推广。
本报记者
