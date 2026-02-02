残疾运动员如愿读浸大 成「运动产业管理文学士」首批学生 冀于特殊学校任教

香港浸会大学于2025/26学年通过「优才运动员入学计划」，共取录9名精英运动员入读本科课程，患有先天性脊柱裂、自小以轮椅代步的轮椅舞蹈及轮椅篮球运动员余俊延是其中一人。他接受《星岛》访问时表示，本港设有体育相关学科的大学并不多，去年终如愿入读浸大，并成为新开设的「运动产业管理文学士」课程首批学生，他期望在大学获取更多体验机会，将来继续当全职运动员，或到特殊学校任教。

参赛与学业两者兼顾

余俊延自小一起接触不同运动，2023年初接触轮椅舞蹈后屡获佳绩，去年9月更于全国第12届残疾人运动会暨第9届特殊奥林匹克运动会的轮椅舞蹈项目夺得3面金牌。他向本报记者表示，从高中起已想入读浸大，因为香港设有体育相关科目的大学并不多，直至去年终如愿，成为浸大新开设的「运动产业管理文学士」课程首批学生。

余俊延形容，入读浸大后已感受到校方对运动员的充足支援，指校方为他们配对的学术顾问和教学助理，令他们从选科到上课都没遇上大问题。即使他去年刚入学就要参与残特奥会比赛、11月亦要外出参赛，在校方支援和自己及早向相关师生表明情况后也能应付，「有一科原本需要做简报，预先与组员说好某时段不在香港，最终自己那部份以录影方式在堂上播放。」

他有意于毕业后继续当全职运动员，或到特殊学校任教，他承认即使目标明确，前路仍存变数，故自己会「go with the flow（随遇而安）」，把握机会探索不同事物，有时间的话，更希望能「上庄」和入住宿舍。

另一名精英运动员曾楚乔，去年经「优才运动员入学计划」入读浸大理学士一年级。她7岁开始学武术、14岁起成为全职运动员，并在去年夺得第12届亚洲青少年武术锦标赛女子A组对练金牌。她表示，入学后已与校方定好上课和练习的时间表，亦笑言以往读中学难以外出用膳、下课后要赶往训练，但现在上课时间变得弹性，又能与认识的朋友们一同外出用餐，「弥补了以前中学失去的东西。」

武术精英冀读计算机科学

曾楚乔透露，今年4月起会为6月前往巴西的比赛展开习训，她又相信裁判、教练等工作不会被人工智能取代。

她以往训练时目睹队友穿上运动科学装置后，通过数据知悉如何更好地做动作，故希望修读计算机科学，以科技和人工智能（AI）知识回馈体育界，例如循研发新程式等帮助运动员；惟她坦言中学未有修读理科，致上课时不认识不少专有名词，只能靠自学或向同学请教，当下会努力达成主修计算机科学的条件。她形容前路有如参加需要获取资格的比赛一样「难以确定」，她会先走好每一步、做好每一件事。

浸大学生运动员支援统筹专员伍家信表示，每名运动员都会获校方配对学术顾问和教学助理。她又形容余俊延和曾楚乔首个学期的成绩均不错，「老师们都很满意」。

记者 欧文瀚

延伸阅读︰

浸大团队于港珠水域发现两软珊瑚新物种

查毅超获委任为浸大校董会副主席 任期3年 明年1月起生效