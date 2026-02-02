港大研究揭示负折射 制微型「激子超透镜」

一束光射入特殊材料后突然往反方向弯折，这种「负折射」现象以往仅能透过复杂的人工超材料实现。由香港大学校长兼工程学及物理学系讲座教授张翔领导的研究团队，联同其他大学学者，早前首次在实验中观测到由材料内部磁序直接调控产生的「激子负折射」效应，并基于此原理，研制出可集成在晶片上的微型「激子超透镜」。

构建「激子超透镜」原型器件

研究团队以范德华层状磁性材料CrSBr薄片，与精密设计的片上纳米光子回路集成，通过光波导将光引导至材料边界，直接捕获到出射光与入射光位于法线同侧的清晰图像，作为「负折射」的直接证据。团队更进一步构建「激子超透镜」原型器件，实现在晶片上对光场的纳米级精密操控。

港大表示，是项基础突破所衍生的负折射超透镜技术，是实现下一代超解像成像、纳米光刻、高密度光存储及集成光路系统的关键核心，有助直接赋能粤港澳大湾区的电子信息、精密制造及生物医药产业，例如推动开发更先进的晶片检测设备或突破性的医疗诊断仪器。同时，此研究开辟的「光-磁量子介面」新路径更构成量子计算与量子通信等战略科技的重要环节。

