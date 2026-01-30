科睿唯安：理大于2020至2024年「全球高被引论文」增55%

香港理工大学于本月28日与国际数据分析机构科睿唯安（Clarivate）合办高峰论坛，同时发表《理大科研卓越报告》。据科睿唯安分析，理大于2020年至2024年期间的具影响力研究产出及全球高被引论文（Highly Cited Papers）分别增加65%及55%，更于2024年大学教育资助委员会（教资会）资助院校研究论文发表量登上榜首。理大高级副校长（研究及创新）赵汝恒认为，报告印证了大学学术社群多年来的不懈努力、突破创新和坚定信念。

近百学术领袖及伙伴出席论坛

是次「科研卓越报告发布暨影响力论坛」吸引近100名来自香港及内地高校的学术领袖、业界伙伴及政策决策者出席。

唐伟章形容理大的科研成就对社会、国家和全球带来了深远的影响。

Osher Gilinsky认为报告反映理大的科研质素及影响力，并确立大学在全球学术界的领导地位。

赵汝恒表示，大学早前发表的《策略发展计划2025/26–2030/31》将进一步赋能大学为社会带来更多贡献。

是次论坛吸引近100名来自香港及内地高校的学术领袖、业界伙伴及政策决策者出席，讨论科研评估演变方式、衡量社会影响力的重要性、促进跨院校合作策略等议题。研究资助局主席唐伟章致辞时强调，研资局一直致力支持针对重大社会挑战的科研项目，包括推出研究影响基金等资助计划，未来将继续与本港大学携手合作，巩固香港作为全球知识枢纽的地位。

另一方面，《理大科研卓越报告》全面评估理大的整体科研表现及成就，结果显示，理大于2020年至2024年期间发表的工程学论文增幅达68%，在2024年更占全港工程学论文发表总量的38%。期内具影响力研究产出及全球高被引论文分别增加65%及55%，大学有近4成研究论文与国际院校合著。

报告又提到，理大拥有261项计算机与控制解决方案专利，例如先进放射治疗支援系统LungRT Pro、为儿童而设的人工智能手机视力筛查系统STARS等。大学亦与45个国家及地区的390多间院校签订超过600项国际合作协议，并在内地开展逾3100个合作项目。

科睿唯安︰报告反映理大具深厚科研转化底蕴

科睿唯安学术研究与政府业务副总裁（亚太区）Osher Gilinsky表示，理大近年来持续产出高质量研究，且于2020年至2024年期间获授予1020项专利，在教资会资助院校中位列第二，又与NVIDIA、华为及阿里巴巴等巨企建立合作伙伴关系，加强科研成果转化，彰显了理大强大的国际网络联系、多元的学科布局，以及深厚的科研转化底蕴。

赵汝恒认为，报告印证了大学学术社群多年来的不懈努力、突破创新和坚定信念。他指理大在2025年有21名理大学者获科睿唯安选为「全球高被引学者」（Highly Cited Researchers），亦有428名学者跻身史丹福大学「全球首2%顶尖科学家」，在香港高等院校位列第二；而理大发表的《策略发展计划2025/26–2030/31》，将进一步赋能大学为社会带来更多变革性的贡献。

本报记者

