眼中风 │ 港大医学院研究：GLP-1药物与缺血性视神经病变无显著关联

近期有报告指新兴药物GLP-1受体促效剂或可引致属于「眼中风」其中一类的缺血性视神经病变，为探讨GLP-1受体促效剂的安全性及其在心血管治疗中的潜力，香港大学医学院最近完成相关研究，分析全球超过8万名糖尿病和心脏病患者的临床随机对照试验数据后，发现GLP-1受体促效剂与缺血性视神经病变风险并无显著关联。

分析逾8万糖尿病及心脏病患者数据

研究团队分析全球超过8万名糖尿病和心脏病患者的临床随机对照试验数据，以剖析GLP-1受体促效剂的安全性和应用潜力。港大医学院提供

GLP-1受体促效剂主要用于治疗二型糖尿病，近年亦应用于治疗肥胖问题，属「瘦瘦笔」的主要成分。它会模拟人体内GLP-1荷尔蒙的功能来促进胰岛素分泌、抑制升糖素分泌、延缓胃排空，以抑制食欲，从而调节身体的血糖水平和减重。随着临床应用日益增加，其潜在副作用近年亦备受关注。早前有报告指，使用GLP-1药物后，或会引致「眼中风」、严重眼部并发症，患者可出现突发性、无痛的视力下降和视野缺失，在糖尿病、高血压等人群中更为常见，惟相关数据亦存在争议。

有见及此，港大医学院的研究团队分析全球超过8万名糖尿病和心脏病患者的临床随机对照试验数据，为目前该领域研究中最大的样本分析。研究结果显示，使用GLP-1受体促效剂与视神经病变风险并无显著关联。团队表示，研究结果为临床制定治疗方案提供更明确依据，有助医生在评估药物利弊时作更全面考量。

体重管理配合药物 提升手术成功率

另一方面，团队于另一研究中发现，有肥胖问题的心脏病患者若配合适当药物及多元化减重措施，可提升心房颤动导管消融手术的长期成功率。团队分析5415名心房颤动患者的数据，发现肥胖患者每减重1%，术后心房颤动复发的相对风险就会降低6.3%，而持续控制体重是手术成功的关键因素。有肥胖问题的心脏病患者透过建立健康生活方式和其他临床干预策略等多元化减重措施，再配合适当的GLP-1受体促效剂，或可提升心房颤动导管消融手术的长期成功率。

领导研究的港大医学院临床医学学院内科学系临床助理教授陈熠恒表示，「是项研究并不完全排除微量并发症风险的可能性。医生仍需要针对每位患者的情况进行审慎临床判断，关键在于不应过分强调潜在效益而忽视风险，必须全局审视。」

本报记者

延伸阅读：

港大医学院全港首办「Go WHO」宣讲会 学者：冀鼓励更多人投身公共衞生事业

第三间医学院︱ 港大医学院：增设医学院助培训更多医疗及科研人才