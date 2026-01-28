邵逸夫奖增设「计算机科学奖」 奖金120万美元

邵逸夫奖基金会今日（28日）宣布，邵逸夫奖增设全新奖项类别「计算机科学奖」，提名期由今年9月开始，首届获奖者将于明年春季公布，奖金与现有3个奖项类别相同，每项为120万美元。基金会主席陈伟文表示，科技正以前所未有的方式重塑当代生活，计算机科学持续拓展人类思维界限，因此基金会决定增设此第四项奖别。

提名期今年9月展开 明年公布获奖名单

邵逸夫奖自2004年首次颁发以来，一直设有天文学奖、生命科学与医学奖、数学科学奖3个类别，陈伟文表示，科技正以前所未有的方式重塑当代生活，而计算机科学充满大胆且发人深省的问题，持续拓展人类思维界限，因此基金会决定增设此第四项奖别。他指出，筹备设立新奖项之工作始于2024年，并由香港科技大学前校长陈繁昌担任计算机科学奖筹划委员会主席。奖项的提名期定于今年9月展开，至11月底截止，首届获奖名单将于2027年春季正式公布。

邵逸夫奖理事会主席暨评审委员会副主席杨纲凯强调，新奖项将沿用现有三大奖项的管治架构和遴选准则，奖金亦保持一致，每项为120万美元，由当年该奖项的得奖者均分。得奖者可为一人，亦可由两人或最多3人共同获得。杨纲凯指，基金会成功邀请到来自世界各地的专家加入遴选委员会，并由美国加州大学柏克莱分校计算、数据科学与社会学院院长珍妮弗•蔡司（Jennifer Chayes）出任计算机科学奖遴选委员会主席一职。

珍妮弗・蔡司此次专程来港出席发布会，她接受《星岛》访问时指出，该奖项除了表彰基础研究外，亦嘉许应用型研究。应用型研究并非指认可单纯的产品研发制造，而是需包含创新方法、能解决特定领域核心难题，且具备广泛适用性的研究成果。

她又指，近年诺贝尔生理学或医学奖、物理学奖，以及数学领域之阿贝尔奖，均曾颁予与计算机科学相关之研究成果。相较于其他传统学科，计算机科学虽属较年轻之领域，但其发展迅速，正深刻改变人类生活与各科学研究范畴，并为不同领域之探索带来新机遇。她强调，此次增设奖项并非因人工智能（AI）之兴起，而是针对整个计算机科学领域。然而，人工智能之崛起确已突破过往对许多事物之认知，并为计算机科学带来更多突破性的发展机遇。

记者 钟绰盈

