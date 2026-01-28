Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

初中科学线上自学计划 吸引逾320校及6.8万学生参与

由教育局主办的「初中科学线上自学计划」近日举行分享会暨颁奖典礼，局方表示，2025年共吸引逾320间中学及6.8万名初中学生参与，形容计划反应热烈。为促进学生善用人工智能（AI）进行科学学习，今年计划通过在「初中科学线上平台」增设多项AI辅助学习任务，深化数字学习体验，培养学生的科学素养。

平台增设AI辅助学习任务

「初中科学线上自学计划」获香港科技大学支持，计划中的自学平台载有网上学习活动，内容与中一至中三的科学课程相关。参与计划的学生在参与网上学习活动及完成电子科学测验题目后，可按测验表现获得奖项。教育局于前日举行颁奖典礼，多名学校代表及得奖学生出席活动。科大跨学科自选主修（理学士）课程总监周敬流在典礼上发表专题演讲，并向去年表现杰出的学生颁发「最佳表现奖」。

教育局亦向出席教师介绍本学年计划的最新安排及线上学习内容，包括在线上平台增设多项AI辅助学习任务，例如「虚拟科学实验」和「AI解难任务」。局方指这些任务鼓励学生通过自主学习深化科学概念，在追求科学新知的同时，提升创意思维、解难能力及AI素养。今年「初中科学线上平台」将于2月1日至5月31日期间开放予参与学校及学生使用，供学生投入线上科学学习活动，培养持续探究及自主学习的精神。

