梁𨱇琚书院进行油漆工程 学生指未张贴警告 最少5人报称不适

位于西营盘的乐善堂梁𨱇琚书院日前进行校内油漆工程，有该校学生反映，学校于施行油漆工程时未有张贴警告，事件导致最少5名学生报称不适，例如出现头晕恶心、喉咙痛等征状。校方回复《星岛》查询时表示，接获师生反映油漆气味较为浓烈后，已即时停止有关工程。

校方：已即时停止有关工程

有乐善堂梁𨱇琚书院的学生近日在社交平台指出，学校于1月13日在校内楼梯进行油漆工程时，「没有使用围封、张贴警告、事前宣布等措施让师生知悉工程进行」，并有最少5名学生报称不适，例如头晕恶心、鼻塞、喉咙痛等。此外，有学生称，「由低层走到8楼而全程不见任何警告」，认为校方没有就是次工程通知学生。

乐善堂梁𨱇琚书院回复本报时证实，学校曾于今年1月期间在校内B梯进行小规模的梯间油漆修补工程，但已于1月13日暂停，现时未进行任何同类工程。校方强调，于工程期间曾于相关位置张贴告示，提醒师生留意油漆未干，惟未有于每一层楼梯间摆放。其后，校方接获师生反映所使用的油漆气味较为浓烈，故已即时停止有关工程，并检视相关安排。校方至今并未接获任何因是次油漆工程而出现严重不适或需要送院治理的报告。

本报记者

延伸阅读：

网传理大教授疑似收受学生礼物 包括茅台及冬虫夏草 理大：按既定程序处理

假课程｜小红书现「品质检测与管理硕士」招生宣传 都大声明：属不实资讯

