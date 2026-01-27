Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

精神健康｜教大AI应用程式调节学生情绪 能生成正向图片 用一个月后幸福感升

发布时间：00:01 2026-01-27 HKT

学生的精神健康议题备受外界关注，香港教育大学团队最近研发情绪健康支援应用程式「EmoCare」，程式结合人工智能（AI）聊天等功能，并提供予中小学和大学试用，至今已有700名学生曾试用。其中，香港圣公会何明华会督中学约有120名中二学生试用EmoCare，该校校长金伟明认为，该程式所提供的疏导情绪指引对学生有帮助，有效即时回应学生的情绪需要。

连续使用一个月 幸福感指数升

教大由2024年开始研发EmoCare，结合AI及PERMA正向心理学模型，供用户于应用程式撰写日记时记下伤心、生气等负面情绪内容；系统为日记内容生成AI图片时，亦会在图片用色、背景等方面加入正向元素，内置的AI聊天机械人会协助调节学生的情绪、建立正向心理状态。另外，用户输入资料后，管理人员如学校教师等，可以通过检视后台数据，获得不同用户所输入的内容摘要，以识别需要情绪支援的人士或学生。

EmoCare约于3个月前开始提供予学校试用，至今已有约700名中小学和大学生试用，包括68名有特殊教育需要学生。教大卓越教学发展中心副总监及数学与资讯科技学系教授宋燕捷指，试用结果显示，学生在连续使用EmoCare一个月后，幸福感指数平均提升1.88分，较其他未加入PERMA模型的同类应用程式高出约14.6%。

香港圣公会何明华会督中学约有120名中二学生试用EmoCare，校长金伟明引述学生反映指，应用程式的AI聊天内容能帮助疏导学生情绪，「例如它在交谈期间提出『不如先听一首歌』，（系统）就真的会播歌」，他认为程式在设计上能有效即时回应学生的情绪需要。

香港心理辅导中心艺术心理治疗师周庆中表示，青少年遇上困难时也未必与好友倾诉，认为EmoCare是良好的倾诉渠道，生成图片亦有艺术治疗的元素。

另外，教大团队研发的社交机械人至今已有30间幼稚园和小学、共逾2000多名学生试用。领导项目的教大协理副校长（学术质素保证）及心理学系教授杨少诗表示，社交机械人通过聆听、共同讲述及覆述故事等功能，提供更多机会予学生，在学习英语时多听、多讲。

记者 欧文瀚

