立法会｜刘智鹏当选教育事务委员会主席
更新时间：00:01 2026-01-24 HKT
发布时间：00:01 2026-01-24 HKT
立法会教育事务委员会昨日举行会议，选举主席及副主席，议员刘智鹏、梁子颖分别自动当选为主席、副主席。
梁子颖当选为副主席
在是次会议中，议员亦有讨论未来的会议议题，针对《施政报告》提出加大直资学校取录持学生签证的非本地学生，议员邓飞建议下次会议探讨将海外学生招收政策逐步拓展至其他资助学校的可行性，同时提议纳入特殊学生支援相关议题展开讨论。此外，其他议员亦关注北部都会区大学城发展、数字教育的发展与规划、学生学习与运动平衡等多项议题。
近年随着学龄人口持续下跌，有小学面临停办「杀校」，议员梁美芬表示，留意到有部分学校校舍出现空置情况，关注使用空置校舍的议题，并建议探讨如何完善学校转型、合并的相关安排，以帮助师生更好地适应。
此外，对于近年有教师失德事件发生，梁子颖表示，现时未有相关的制度检视非教职人员的刑事纪录，例如家长或者临时工作人员等，他期望将此类人员纳入审查范围，进一步完善刑事纪录审查机制，以保障学童。
