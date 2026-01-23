Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港科院10周年│院长卢煜明：把握科创黄金时代 助港发展为国际创科中心

更新时间：07:30 2026-01-23
发布时间：07:30 2026-01-23

香港科学院（下称港科院）昨晚于港岛香格里拉酒店举行10周年晚宴，港科院院长卢煜明在晚宴前举行的典礼上致辞时表示，港科院与香港科创发展同步成长，透过促进国际交流、政策倡议、科普推广及启发年轻人，积极营造及提升本地科研创新氛围。他指出，当前正值香港科创发展的黄金时代，呼吁科技创新界把握机遇，巩固及发展香港为国际创新科技中心的优势。

应对全球挑战 发挥知识灯塔作用

卢煜明表示，港科院将继续发挥「知识的灯塔、创新的催化剂」的作用，为香港乃至世界的科技进步与可持续发展贡献力量。何家豪摄

近200名来自学术、政府及商界的领袖与合作伙伴，昨晚出席港科院10周年晚宴，共同回顾港科院过去10年推动科研与创新的成果，并展望香港科创发展的新里程。

港科院院长卢煜明指出，港科院以「引领香港发展成为卓越科技中心」为愿景，构建了凝聚科研力量、促进跨界别合作的重要平台。展望未来10年，他强调，面对气候变化、公共衞生、数字转型等全球挑战，科学解决方案与跨界别合作至关重要。港科院将继续发挥「知识的灯塔、创新的催化剂」的作用，为香港乃至世界的科技进步与可持续发展贡献力量。

卢煜明重申，科学不仅是科学家的志业，更是现代社会进步与国家强盛的基石。他指当前正值香港科创发展的黄金时代，呼吁科创界把握机遇，巩固及发展香港为国际创新科技中心的优势。港科院将持续培育年轻科研人才，与社会各界共同开创更辉煌的科创未来。

晚宴上，卢煜明为2025年新获选的5名港科院院士及12名香港青年科学院院士颁授院士衔，表彰他们在科研与创新方面的杰出成就。

记者 佘丹薇

港大计算与数据科学学院首推双校区教学 逾200学生本学期赴沪学习

创科计划实习成果展 学生研中药热敷机助长者

