港大成立「亚热带建筑与城市科学全国重点实验室」香港基地

更新时间：07:30 2026-01-22 HKT
发布时间：07:30 2026-01-22 HKT

香港大学公布，校方与华南理工大学于昨日在港大毕业生议会厅举行「亚热带建筑与城市科学全国重点实验室香港基地」启动典礼，正式签署战略合作框架协议，标志着两校在建筑与城市科学发展领域上，开启深化合作的新篇章。

张翔：基地将成重要国际合作枢纽

启动典礼和揭牌仪式由华南理工大学校长唐洪武及港大校长张翔主礼，并由华南理工大学建筑学院院长彭长歆及港大建筑学院院长张永和联合签署战略合作框架协议。

张翔为香港基地能够落户港大感到荣幸，他表示，「我们的建筑学院、城市系统研究院、城市规划及设计系，在亚热带建筑、永续城市发展、智慧城市等领域拥有雄厚的研究实力，与本协议的合作方向高度契合。港大在相关领域的科研成果、国际合作经验，以及人才培育体系，将为这个香港基地的建设与发展注入强大动力。」他相信，通过双方的共同努力，基地将成为亚热带建筑与城市科学研究的重要国际合作枢纽，为粤港澳大湾区建设成为国际一流湾区和世界级城市群发挥作用。

「亚热带建筑与城市科学全国重点实验室」由华南理工大学创办，透过聚焦亚热带建筑、城市智慧转型、降碳增韧的理论与技术等重点科技议题，研究解决湾区协同发展与气候适应问题、推动绿色建筑设计与文化传承、结构低碳建造并提升韧性、驱动数位城市智慧感知，为粤港澳大湾区的高品质建设与永续发展作出贡献。

港大表示，新成立的香港基地集科研创新、人才培育与社会服务于一体，由港大建筑学院城市规划及设计系系主任何深静出任基地主任。基地将致力于亚热带高密度城市建筑与可持续设计、城市生态韧性与协同发展、智慧城市与城市更新等前沿领域。

