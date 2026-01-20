Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

SEN｜葵青区议员倡推「家校协作」助SEN学童 教局：设网站平台提供相关资讯

教育新闻
更新时间：07:30 2026-01-20 HKT
发布时间：07:30 2026-01-20 HKT

葵青区议会近日举行会议，有8名区议员关注葵青区内有特殊教育需要（SEN）儿童的情况，认为相关需求日增，并提交支援SEN儿童的建议文件，建议政府加强学校与家庭的协作机制，推动「家校协作计划」，以及整合区内的SEN支援资源和支援热线，为家长提供适切支援。教育局回复指，现时已有「家长智Net」及「融情．特教」网站等资源，向家长提供相关资讯。

议员建议及早识别

有份提出建议的葵青区区议员刘美璐（右）表示，鉴于收到不少家长求助，她期望当局可整理一站式资讯平台，以供家长参考。资料图片
现时全港有超过6万名SEN学生，8名葵青区区议员包括刘美璐、苏栢灿、欧志辉、彭熠铭、周洁莹、陈安妮、李伟乐及刘兴华，早前向葵青区议会提交文件，指出该区人口密集，而SEN儿童的支援需求日增，如SEN儿童及其家庭的学习支援、资源协调等，建议教育局及葵青区议会联合推动「家校协作计划」、由社会福利署牵头整合区内所有SEN支援资源，以及建议教育局及社署推动社区对SEN儿童的包容与支持。

有份提出建议的区议员刘美璐于日前举行的葵青区议会会议上表示，鉴于收到不少家长求助，她期望当局可整理一站式资讯平台，以供家长参考。她指出，很多家庭都对特殊教育认知不足，而6岁前是SEN儿童的黄金训练期，期望教育局与区议会联同学校、社区，邀请心理学家开展认知工作坊，帮助家长及早识别SEN儿童需求并进行训练，每月或定期开展进行会议，以跟进他们的情况。

区议员郭慧敏在会上表示，有街坊曾向相关的私人机构查询，单是读写障碍识别方面，4至5堂的课堂费用达2万元，形容「一般的家庭其实难以承受」。对于SEN及早识别方面，区议员林映惠倡议于母婴健康院加入SEN识别服务。

本身是幼稚园校长的区议员林翠玲则关注幼稚园阶段支援不足的情况，她指出目前「到校学前康复服务」（OPRS）人手不足，一周仅提供两天服务，面对10至20名有需要学童，每人每周训练时间仅一小时。她强调训练后缺乏专业人员协助学童融入班级，亦会影响成效。

教局：幼园展跨专业协作

出席会议的教育局总学校发展主任（荃湾及葵青）陈珮盈表示，局方已建立「家长智Net」及「融情．特教」等资讯平台，整合SEN政策、识别方法及支援技巧等资讯。幼稚园方面，参加幼稚园计划的师生比已由1:15提升至1:11，希望让教师有更多空间参与专业培训，与到校学前康复服务团队开展跨专业协作。

社署荃湾及葵青区助理福利专员陈淑瑛回应时指出，葵青区现有5间机构提供学前康复服务。对于有议员提出于母婴健康院加入SEN识别服务的建议，她表示会向相关部门反映。

